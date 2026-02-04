"Бягаш или умираш": Африканците, които Русия принуждава да се бият в Украйна

Кенийката Ан Ндаруа сдържа сълзите си, когато говори за единствения си син. Преди 6 месеца Франсис Ндунг'у Ндаруа заминава за Русия с обещание за работа като електроинженер. Тя не може да се свърже с него от октомври и вече не е сигурна дали е жив.

През декември някой изпратил на Ан видеоклип на сина й, в който той предупреждава други африканци да не пътуват до Русия за каквито и да било предложения за работа. "Ще бъдете отведени в армията, дори и никога да не сте служили във войската, и ще бъдете пуснати на фронтовата линия. А там се случват истински убийства", казва той във видеото, изпратено от неизвестен кенийски номер.

"Много приятели загинаха в името на парите"

Около седмица по-късно, смущаващо видео на Франсис стана популярно в социалните мрежи. В униформа, с противопехотна мина, прикрепена към гърдите му, той изглежда уплашен, докато рускоговорящ, използвайки расистки обиди, казва, че ще бъде използван като "отварачка за консерви" за пробив в позициите на украинската армия.

"Толкова е травмиращо", разказва Ан пред CNN, заявявайки, че не го е гледала, след като дъщеря ѝ е описала видеото. Разстроена от тежкото му положение, тя се съгласява да говори като последен опит да подтикне кенийското и руското правителство към действия.

"Призовавам кенийското и руското правителство да работят заедно, за да върнат тези деца у дома. Излъгаха ги с обещания за работа и сега са във война, като животът им е в опасност", заявява тя.

35-годишният Франсис е бил безработен и е живеел с майка си в малка общност извън кенийската столица преди да замине, и е платил около 620 долара на агент за възможността да работи в чужбина. Ан е била изненадана, когато Франсис е информирал семейството, че е принуден да премине военно обучение, когато е пристигнал в Русия. Той е бил изпратен в Украйна само след 3 седмици основно обучение.

Франсис е един от все повечето африканци, биещи се за Русия в Украйна, въпреки че точните цифри не са известни.

Тактиките за набиране на хора

Разследване на CNN разкри нови подробности около тактиките за набиране на руски агенти в Африка, разкривайки истории за гръмки обещания, дадени на африканци, търсещи работа, и последващата реалност на принудителната военна служба.

Няколко африкански правителства, включително Ботсвана, Уганда, Южна Африка и Кения, признаха мащаба на проблема. Местните медии подробно описват как граждани са били измамени да станат наемници за Русия във войната с Украйна, а властите предупредиха други да не следват примера им.

Руските министерства на отбраната и външните работи не са коментирали твърденията, че някои новобранци са били подведени или принуждавани.

Заплахи и кражби

CNN разговаря с 12 африкански бойци, все още намиращи се в Украйна – от Гана, Нигерия, Кения и Уганда, които заявиха, че са им били предложени цивилни работни места като шофьори или охранители. Повечето казаха, че им е бил обещан бонус при подписване от 13 000 долара, месечни заплати до 3500 долара и руско гражданство.

Но когато кацнали в Русия, са били принудени да влязат в армията и са минали кратко обучение, преди да бъдат изпратени на фронтовата линия. Те са били принудени да подписват договори за военна служба на руски език, без да им бъдат осигурени адвокати или преводачи. На някои са били конфискувани паспортите, което на практика е направило невъзможно бягството им.

Въпреки че руският закон гласи, че само чужденци, които знаят езика, могат да станат войници, никой от африканци не е рускоговорящ. Техните заплати и бонуси се различават от тези, предлагани на руските войници, и дори варират между новобранците. Някои също така обвиняват безскрупулни агенти за набиране на персонал или техни руски колеги в кражби от банковите им сметки.

"Докато бяхме на фронтовата линия руски войник ме принуди да му дам банковата си карта и ПИН кода си, докато ме държеше на мушка", разказва африкански боец, пожелал анонимност. Когато проверил, близо 15 000 долара от бонуса му били изтеглени, оставяйки сметката му почти празна. "Тук съм от 7 месеца и не съм получил нито цент. Обещават да проверят, но нищо не се случва", заявява той. Четирима други, които са дошли с него в Русия, са починали.

Обвързващите договори

Клаузите на руския военен договор, с които CNN разполага, обрисуват далеч по-обвързваща и дългосрочна картина на службата, отколкото обикновено агентите за набиране на персонал представят.

Отвъд обещанието за заплащане и обезщетения, договорът обвързва военнослужещите със сериозни и всеобхватни задължения, включително участие в бойни операции и командировки в чужбина, строги изисквания за лоялност и задължение за възстановяване на разходите на държавата за военно обучение, ако е необходимо, като сумата се оставя непосочена при подписването.

Дребният шрифт обхваща и цивилния живот - достъпът до държавни тайни може да доведе до забрани за пътуване в чужбина, задължително предаване на паспорти, ограничения на личния живот и доживотни ограничения за разкриване на чувствителна информация.

Въпреки обещанията за професионална реализация, според договора новопостъпилите имат право на безплатна професионална преквалификация по цивилна специалност едва след най-малко 5 пълни години военна служба и само ако уволнението е по специфични причини като възраст, здравословно състояние или изтичане на договора.

Расизъм и злоупотреби

Повечето африканци описват принудителното набиране на войници като низ от расизъм от страна на руските командири, неплатени заплати и безизходица. Те разказват как са виждали телата на свои сънародници да гният на бойното поле с месеци, как губят крайници без обезщетение и как са жертва на постоянен психически тормоз от страна на останалите руски войници.

39-годишният Патрик Квоба бил убеден от свой африкански приятел в руската армия да се запише, след като видял колко добре изглежда животът му в социалните мрежи. Дърводелец, работил на строителни обекти в Катар и Сомалия, той платил на кенийски агент около 620 долара с обещанието, че ще получи бонус при подписване на договор от 23 000 долара в Москва.

"Мислех, че ще стана охранител в армията, а не боец", разказва той в Найроби, където се завръща след като дезертира. Той описва четирите месеца, прекарани в Украйна, като ад и смята завръщането си у дома за чудо. Той е минал единствено 3-седмично основно военно обучение за боравене с огнестрелно оръжие, преди да бъде изпратен в Украйна.

Няколко седмици по-късно Квоба е ранен при засада от украински дрон и последвала атака с гранатомет, но казва, че руският му партньор се е отнесъл враждебно, вместо да помогне. "Когато си ранен, кодът е "3 звезди", когато искаш първа помощ. Казах това на руския ми партньор, но той ме изгони и започна да стреля по мен", спомня си Квоба. В крайна сметка той получава помощ, но знае, че трябва да избяга, преди да бъде изпратен обратно в бой.

"Щом си влязъл в руската армия, или бягаш, или умираш. Няма начин да отидеш в Русия и да се върнеш жив. Защото, ако изпълниш договора си, тези хора те принуждават да останеш там. Не могат да те освободят", коментира той.

Той избягал, когато му дали почивка, за да се възстанови в Санкт Петербург, успявайки да стигне до кенийското посолство в Москва и да се качи на следващия полет за вкъщи. Служители на посолството му издали временен документ за пътуване, за да не бъде разкрит, тъй като е превишил срока на еднократната туристическа виза, която е използвал, за да влезе в Русия през септември 2025 г.

Мнозина потърпевши смятат, че африканските бойци се използват умишлено като стръв за украинските дронове. И призовават поточната линия за войници от Африка да бъде прекратена.