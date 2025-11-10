Земетресение разлюля Западна Турция

Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Западна Турция. По данни от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център епицентърът на труса е бил на 52 км югоизточно от град Балъкесир и на 10 км западно от Синдърги, с дълбочина 11 км.

Още: Паника в Турция след силно земетресение

Земетресението е станало в 21:20, информира БГНЕС. Няма данни за нанесени щети върху сгради или за пострадали хора.

Още: Трусът в Турция: Има пострадали хора и срутени сгради (ВИДЕО)