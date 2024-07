Видео на взривяването на мост в китайския град Джинан предизвика фурор в социалните мрежи.

💥 Spectacular Destruction



A viral video of a bridge explosion in the Chinese city of Jinan is making the rounds on social media. The bridge is 1,057 meters long and 15.5 meters wide pic.twitter.com/PWGiX8Jw1I