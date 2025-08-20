Войната в Украйна:

Лудогорец е 10 пъти по-скъп от Шкендия! Само Текпетей струва повече от всички титуляри на северномакедонците

20 август 2025, 19:41 часа 735 прочитания 0 коментара
Лудогорец гостува на Шкендия в първи двубой от плейофния кръг в Лига Европа. На стадион "Тоше Проески“ разградчани ще излязат като фаворити според всички букмейкъри. Това потвърждават и числата от реномирания портал Transfermarkt. Бърза справка показва, че футболистите на "орлите" са почти 10 пъти по-скъпи от тези на северномакедонския тим. Разликата в класите е огромна и всичко освен победа би трябвало да се счита за гаф на "зелените".

Всичко освен победа е резил за Лудогорец

Възпитаниците на Руи Мота са оценени сумарно на 51.2 милиона евро, а техният опонент в Лига Европа - с почти 46 милиона евро по-малко - 5.5 млн. евро. Що се отнася до титулярните състави от последните мачове на двата отбора в третия квалификационен кръг на Шампионска лига, статистиката е следната: Лудогорец- 23.5 милиона евро, Шкендия - 3.33 милиона евро.

Лудогорец Текпетей

Само Текпетей струва повече от титулярите на Шкендия

Според Transfermarkt само Бърнард Текпетей, който е най-високо оцененият състезател на родния хегемон, струва повече от единайсеторката на тима от западната ни съседка. Срещу профила на крилото са записани впечатляващите 4.5 милиона евро. №1 по себестойност в Шкендия пък е албанският централен защитник Клисман Кейк - 600 000 евро.

Следващите по стойност при "зелените" са Кайо Видал (4 милиона евро), Квадво Дуа и Едвин Куртулуш (3 милиона евро). В селекцията на Шкендия това са оценените на 400 000 евро Арбин Зейнулаи и Решат Рамадани, следвани от Адаму Алхасан и Александър Тръмчи (350 000 евро).

Разбира се, на терена парите не играят, но истината е, че Лудогорец не трябва да се притеснява от нищо срещу далеч по-неопитния си съперник в европейските клубни турнири. При провал в Северна Македония, спортно-техническото ръководство, което и без това не впечатлява до момента, ще трябва да дава обяснение пред финансовите благодетели на разградчани.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
