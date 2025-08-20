Треньорът на Лудогорец направи признание, което може да натежи на "орлите" в Северна Македония

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота даде пресконференция преди утрешния мач на "орлите" срещу Шкендия в Северна Македония. Срещата, която стартира в 21:00 часа българско време, е първи двубой от плейофния кръг за влизане в същинската фаза на Лига Европа. Специалистът призна, че разградчани са фаворит, но подчерта нуждата от засвидетелстването на този факт и на терена. Наставникът няма да може да разчита на Квадво Дуа, Йоел Андерсон и Агибу Камара.

Руи Мота преди Шкендия - Лудогорец

"За съжаление не можем да разполагаме с Дуа, Андерсон и Камара, но всички останали са готови за утре. Успяхме да анализираме техни мачове. Играхме предната година тук с моя щаб. Знаем, че се играе много трудно. Надяваме се, че ще преодолеем съперника", започна Мота.

"На хартия моят клуб е фаворит, но трябва да покажем всичко това на терена. Те са не по-малко мотивирани да покажат най-доброто от себе си. Искаме да вкараме по-голяма част от положенията и това е нещо, върху което работим последната седмица. Момчетата се трудят. Нищо не може да се случи с едно щракване на пръстите", подчерта той.

"Не можем да седнем и да се оплакваме от многото мачове. Нашата работа е да се възстановим и да сме максимално подготвени. Шкендия се различава от отобрите, с които играхме досега. Имат различна система и динамика. Системите са част от играта. Не мисля, че система може да ни затрудни. Основното е динамиката. Разполагаме с дълга скамейка. Ротираме футболистите и всеки един е готов да започне утре", каза още треньорът на Лудогорец.

ОЩЕ: Лудогорец е 10 пъти по-скъп от Шкендия! Само Текпетей струва повече от всички титуляри на северномакедонците