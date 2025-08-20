Войната в Украйна:

Треньорът на Лудогорец направи признание, което може да натежи на "орлите" в Северна Македония

20 август 2025, 20:16 часа 296 прочитания 0 коментара
Треньорът на Лудогорец направи признание, което може да натежи на "орлите" в Северна Македония

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота даде пресконференция преди утрешния мач на "орлите" срещу Шкендия в Северна Македония. Срещата, която стартира в 21:00 часа българско време, е първи двубой от плейофния кръг за влизане в същинската фаза на Лига Европа. Специалистът призна, че разградчани са фаворит, но подчерта нуждата от засвидетелстването на този факт и на терена. Наставникът няма да може да разчита на Квадво Дуа, Йоел Андерсон и Агибу Камара.

Руи Мота преди Шкендия - Лудогорец

"За съжаление не можем да разполагаме с Дуа, Андерсон и Камара, но всички останали са готови за утре. Успяхме да анализираме техни мачове. Играхме предната година тук с моя щаб. Знаем, че се играе много трудно. Надяваме се, че ще преодолеем съперника", започна Мота.

Дните до Мондиал

"На хартия моят клуб е фаворит, но трябва да покажем всичко това на терена. Те са не по-малко мотивирани да покажат най-доброто от себе си. Искаме да вкараме по-голяма част от положенията и това е нещо, върху което работим последната седмица. Момчетата се трудят. Нищо не може да се случи с едно щракване на пръстите", подчерта той.

"Не можем да седнем и да се оплакваме от многото мачове. Нашата работа е да се възстановим и да сме максимално подготвени. Шкендия се различава от отобрите, с които играхме досега. Имат различна система и динамика. Системите са част от играта. Не мисля, че система може да ни затрудни. Основното е динамиката. Разполагаме с дълга скамейка. Ротираме футболистите и всеки един е готов да започне утре", каза още треньорът на Лудогорец.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Лудогорец е 10 пъти по-скъп от Шкендия! Само Текпетей струва повече от всички титуляри на северномакедонците

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Лига Европа Лудогорец Шкендия Руи Мота
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес