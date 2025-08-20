"Ако нещо е спешно, тръгвайте директно за Бургас!": Разказ за линейките в региона

Случаят с починалото дете в Несебър и инцидентът с 16-годишното момче, което пострада в Слънчев бряг, провокираха жената на известния певец Цветелин Атанасов, познат повече като Цецо Елвиса, да сподели нейна лична история, случила се съвсем скоро също в Слънчев бряг. "За спешните случаи по нашите летни курорти! Наложи ни се да потърсим спешна медицинска помощ в Слънчев Бряг в около 3 часа през нощта, само преди няколко дни.", пише Мариела Нейкова в социалните мрежи. "Звъннах на тел. 112 - даде ми няколко свободни сигнала и никой не ми вдигна!", добавя тя.

Още: Появи се версия от какво е починало момчето, което падна от парашут в Несебър

"След като обиколихме всички възможни клиники, частни центрове и ходихме уж за по-сигурно и в Несебър, оказа се, че на територията на целият Слънчев Бряг, Свети Влас, Несебър и Равда има само ДВЕ дежурни линейки и една сестра нощем, които са на разположение в Поликлиниката в Слънчев Бряг, тъй като Здравната къща в Несебър се ремонтира!", пише Нейкова.

Тя казва, че централният вход на поликлиниката в Слънчев бряг е напълно тъмен и няма никаква табела, на която да е указано, че реално трябва да се заобиколи и да се влезе от задната страна на сградата. По думите на Нейкова се влиза в двор и там е кабинетът на дежурната сестра.

"Ако е спешно, тръгвайте към Бургас"

"Ако е нещо наистина спешно и разполагате с кола, тръгвайте директно към Бургас!", предупреждава Мариела Нейкова. "Слава Богу, при нас ситуацията не беше на живот и смърт! Но! Зачестилите случаи, изискващи спешна помощ в летните ни курорти, сега, в пика на сезона - визирам детенцето, паднало с парашута и казуса с линейките! Проблем има и е огромен!", завършва тя своята публикация в социалните мрежи.

Още: "Линейката е била напълно оборудвана": Назначиха проверка на ЦСМП - Бургас след инцидента с парашут