Наръгаха мъж на Цариградско шосе в София

50-годишен мъж е бил наръган в София след скандал, научи "24 часа". Инцидентът е станал привечер на столичния булевард "Цариградско шосе", са разказали очевидци. Нападателят е на 26 г. Двамата се разминавали, когато след реплика се стигнало до наръгването. Свидетели са съобщили още, че са видели наръгването, а след това нападателят е избягал. От пресцентъра на СДВР са потвърдили за инцидента и са обяснили, че нападателят е бил заловен.

Жесток случай от Сливен

Припомняме особено жесток случай от Сливен, в който мъж наръга с нож собствената си майка, а след това сам се предаде на полицията. Това се случи през месец юли, когато мъж на 46 години убива майка си в Сливен. Тежкото престъпление е извършено на 11 юли, а сигналът е получен малко след полунощ. Извършителят се е предал сам в полицията. Жената е била умъртвена с множество прободни рани във врата. В полицията не са постъпвали сигнали за домашно насилие от сина към майката.

По-късно стана ясно, че синът и майка му, която е била на 68 години, не са родом от Сливен. Те са живеели на квартира в града и са дошли с намерението да си намерят работа. Вероятно проблеми именно с това или с финансови липси са станали причина за тежкото престъпление.