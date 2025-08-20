Пак пожар в сградата на дискотека "Син Сити"

Бившето кино "Възраждане", където последно беше ситуирана дискотека "Син Сити" в центъра на София на бул. "Христо Ботев", отново е била обхватана от пламъци. Сигналът е подаден малко след 19 ч., а на място са изпратени два противопожарни автомобила с 8 пожарникари. Пристигналите на място служители са установили, че излиза дим от сградата. Огънят е потушен и няма данни за пострадали, съобщава БНР.

Това не е първият път, в който тази емблематична за столицата сграда гори. Припомняме, че сериозен пожар се разрази през 2021 г.. След проведено разследване бе арестуван клошар, който е обитавал изоставената сграда. Пожар имаше и през 2017 г., а тогава обяснението на органите на реда бе, че причината за огнената стихия са "подпалени подаръци".

За емблематичната сграда

Стогодишната архитектурна ценност на бул. "Христо Ботев" в София започва съществуването си като театър "Ренесанс", построен през 1900 година. През 1940 г. сградата изгаря, после е възстановена. През годините приютява кино "Възраждане", профсъюзен дом "Георги Димитров", а в по-нови времена бе популярна като поп-фолк дискотека "Син Сити". След 1 януари 2016 година чалготеката затвори врати и оттогава не работи.

В края на 2015 година хотелиерът и собственик на сградата Красимир Георгиев сподели намерението си на мястото на "Син Сити" да построи нов петзвезден хотел. Сградата някога е била първото вариете в София и най-големият и модерен театрален салон в България.