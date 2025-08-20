Войната в Украйна:

Пак пожар в сградата на дискотека "Син Сити"

20 август 2025, 21:05 часа 596 прочитания 0 коментара
Пак пожар в сградата на дискотека "Син Сити"

Бившето кино "Възраждане", където последно беше ситуирана дискотека "Син Сити" в центъра на София на бул. "Христо Ботев", отново е била обхватана от пламъци. Сигналът е подаден малко след 19 ч., а на място са изпратени два противопожарни автомобила с 8 пожарникари. Пристигналите на място служители са установили, че излиза дим от сградата. Огънят е потушен и няма данни за пострадали, съобщава БНР.

Още: Недоволство към кмета: Мъж подпалил треви в село Загорци

Това не е първият път, в който тази емблематична за столицата сграда гори. Припомняме, че сериозен пожар се разрази през 2021 г.. След проведено разследване бе арестуван клошар, който е обитавал изоставената сграда. Пожар имаше и през 2017 г., а тогава обяснението на органите на реда бе, че причината за огнената стихия са "подпалени подаръци".

Снимка: Getty Images

За емблематичната сграда

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Стогодишната архитектурна ценност на бул. "Христо Ботев" в София започва съществуването си като театър "Ренесанс", построен през 1900 година. През 1940 г. сградата изгаря, после е възстановена. През годините приютява кино "Възраждане", профсъюзен дом "Георги Димитров", а в по-нови времена бе популярна като поп-фолк дискотека "Син Сити". След 1 януари 2016 година чалготеката затвори врати и оттогава не работи.

Още: Софийски районен кмет с крайно неудобен въпрос към Минеков за горялата пак сграда на кино "Възраждане"

В края на 2015 година хотелиерът и собственик на сградата Красимир Георгиев сподели намерението си на мястото на "Син Сити" да построи нов петзвезден хотел. Сградата някога е била първото вариете в София и най-големият и модерен театрален салон в България.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
пожар Син Сити кино Възраждане
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес