Военният комитет на НАТО с "чудесна и откровена дискусия" за войната в Украйна

Началниците на отбраната на държавите членки на НАТО проведоха "чудесна и откровена дискусия" по време на видеоконферентна среща, в която са обобщили резултатите на неотдавнашните разговори за войната в Украйна, каза днес началникът на Военния комитет на пакта адмирал Джузепе Каво Драгоне, цитиран от Ройтерс.

"Днес се проведе чудесна, откровена дискусия между началниците на отбраната на страните от НАТО. Новият ни главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа (SACEUR) ни предостави отлична актуална информация за обстановката в областта на сигурността – това беше първата му среща с нас.", написа Драгоне и добави: "Благодарих на всички за тяхното винаги активно участие в тези срещи: ние сме единни и тази единност беше наистина осезаема днес, както винаги. По отношение на Украйна потвърдихме нашата подкрепа. Приоритетът продължава да бъде справедлив, надежден и траен мир.

Great, candid discussion among #NATO Chiefs of Defence, today.



And excellent update on the security environment from our new SACEUR, his first with us.



Нашите мисли остават с смелите ни братя и сестри по оръжие от Украйна. Ние възхваляваме тяхната неумолима смелост в защита на родината им.", написа адмиралът в публикация в социалната мрежа "Екс".

Готовност за участие с военни ресурси

Американският генерал Алексъс Гринкевич, върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа, също взе участие в разговорите, наред със своя колега генерал Дан Кейн, председател на Съвместното командване на силите на пакта, допълва БТА. Литва и Швеция обявиха готовност да участват с военни ресурси в гарантирането на бъдещ мир в Украйна.

