Тежка катастрофа с жертва край Исперих

Жена загина при тежка катастрофа, станала тази вечер на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих, съобщиха от МВР. Сигналът е подаден на тел. 112 в 18.50 часа. Микробус "Мерцедес Вито", шофиран от 23-годишен водач от Разград, движейки се от Разград към Исперих, не спира на знак "Стоп" и удря пътуващ по главния път в посока Русе лек автомобил "Тойота".

При удара на място е загинала 69-годишна жена, съпруга на 70-годишния шофьор на "Тойота"-та. Двамата са с двойно гражданство, родом от село Кошарна, Русенско. В буса с холандска регистрация освен водача са пътували още двама души. Всички са откарани в МБАЛ-Разград, където в момента се изяснява състоянието им. Продължава огледът на място и работата по случая.

Пиян катастрофира с инвалиден скутер

Вчера (19 август) 54-годишен мъж катастрофира с инвалиден скутер в шуменското село Златна нива, съобщиха от областната дирекция на МВР - Шумен. Инцидентът е стана около 19:30 часа, става ясно още от полицейския доклад. Мъжът е загубил контрол над управлението на скутера и се преобърнал. Оказало се, че той управлявал скутера си пиян. С техническо средство е измерена 2,48‰ концентрация на алкохол в кръвта му. Взета му е кръвна проба за химичен анализ.

Настанен е за лечение в МБАЛ Шумен с травми на главата и дясна ключица. Извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство.