"Цяло поколение деца ще има по-добър живот"

Американската телевизионна водеща Опра Уинфри похвали решението на Австралия да забрани социалните медии за лица под 16-годишна възраст от следващата седмица, като заяви, че тази мярка ще помогне на младите хора да общуват повече, предаде Ройтерс. Законът, който трябва да влезе в сила на 10 декември, ще блокира достъпа на деца и тийнейджъри до платформи като TikTok, Instagram и Snapchat.

Въздействието от забраната

Властите в Австралия са на мнение, че забраната ще защити младите хора от вредно съдържание и онлайн хищници, отбелязва Ройтерс.

"Мисля, че ще промените живота на цяло едно поколение деца, които ще имат по-добър живот", каза Уинфри на събитие в Сидни, цитирана от местните медии.

Снимка: Getty Images

Водещата, която в момента е на обиколка в Австралия, каза, че е особено загрижена за влиянието на интернет върху младите момчета.

"Има много младежи, които всъщност не могат да общуват или да водят разговор, особено младите момчета, защото се пристрастяват към порнографията толкова рано и не знаят как да поканят някого на среща, не са преживели социализацията от общуването с истински човек", каза тя. "Така че, за пореден път, Австралия е водеща за останалата част от света", е мнението Опра Уинфри, цитирана от Ройтерс.

Снимка: iStock

Правителствата по целия свят наблюдават въздействието на забраната, която е първата по рода си в света и предвижда глоба до 49,5 милиона австралийски долара (33 милиона щатски долара). Повечето от засегнатите платформи заявиха, че ще се съобразят с нея.

Около 96 на сто от австралийските тийнейджъри под 16-годишва възраст – повече от милион от 27-милионното население на страната, имат профили в социалните медии, твърдят от местния регулатор на интернет, отбелязва Ройтерс, цитирани от БТА.