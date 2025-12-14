Спорт:

Полицията потвърди: Десет жертви при стрелбата на плажа Бонди в Сидни (ВИДЕО)

Австралийската полиция потвърди, че при нападението със стрелба на плажа Бонди в Сидни са загинали десет души, включително един от предполагаемите стрелци, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА. 

Според властите вторият вероятен извършител е в "критично състояние". 

Според австралийските телевизии "Скай" (Sky) и Ей Би Си обаче при стрелбата са загинали над 10 души. 

Полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че 11 души са ранени, сред които има и двама полицейски служители

Австралийските власти все още не са коментирали възможния мотив за атаката, но очевидци заявиха пред местни медии, че целта на нападението е било събитие по повод отбелязването на празника Ханука. 

