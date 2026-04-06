Корабокрушение на живо: Круизен кораб заседна точно на острова на Том Ханкс от 'Корабокрушенецът'“

Тридесет пътници бяха евакуирани от круизен кораб, който заседна на риф във Фиджи. Круизният моторен кораб “Фиджи Принсес“ на туристическата компания “Blue Lagoon Cruises“, е заседнал в събота близо до остров Монурики, където са снимани части от филма “Корабокрушенецът“ с участието на Том Ханкс, се съобщава в изявление на базираната във Фиджи туристическа компания.

“Въпреки че разследването все още е в начален етап, изглежда, че условията по време на пускането на котва на кораба са били спокойни, а причината котвата на кораба да бъде завлачена към близък риф е силна буря, в резултат на което корабът е заседнал“, се казва в изявлението, цитирано от Асошиейтед прес.

30-те пътници са евакуирана от борда заедно с багажа и личните си вещи. Няма данни за пострадали. Пътниците са били откарани до остров Денарау.

Още: Израел купува 40 гръцки острова за евакуация на израелци?

Туристическата компания заяви, че до днес горивото и други масла, складирани на кораба, са били източени, което намалява рисковете за околната среда.

Заглавната снимка е илюстративна.