Корабокрушение на живо: Круизен кораб заседна точно на острова на Том Ханкс от 'Корабокрушенецът'“

06 април 2026, 16:36 часа
Снимка: iStock
Тридесет пътници бяха евакуирани от круизен кораб, който заседна на риф във Фиджи. Круизният моторен кораб “Фиджи Принсес“ на туристическата компания “Blue Lagoon Cruises“, е заседнал в събота близо до остров Монурики, където са снимани части от филма “Корабокрушенецът“ с участието на Том Ханкс, се съобщава в изявление на базираната във Фиджи туристическа компания.

“Въпреки че разследването все още е в начален етап, изглежда, че условията по време на пускането на котва на кораба са били спокойни, а причината котвата на кораба да бъде завлачена към близък риф е силна буря, в резултат на което корабът е заседнал“, се казва в изявлението, цитирано от Асошиейтед прес. 

30-те пътници са евакуирана от борда заедно с багажа и личните си вещи. Няма данни за пострадали. Пътниците са били откарани до остров Денарау.

Туристическата компания заяви, че до днес горивото и други масла, складирани на кораба, са били източени, което намалява рисковете за околната среда.

Заглавната снимка е илюстративна.

Елена Страхилова
