Въпреки забраната: Тийнейджърите в Австралия не се отказаха от социалните мрежи

Не е отбелязан "значителен" спад в използването на социални мрежи през седмиците, последвали забраната за социални мрежи за тийнейджъри в Австралия. Това става ясно от документи на австралийското правителство, цитиран от Франс прес. През декември Австралия стана първата страна в света, която забрани социалните мрежи за деца под 16 години.

Въпреки това, документи на австралийското правителство, показват, че месец след влизането в сила на забраната платформи като Instagram и TikTok "все още доминират в класациите и изтеглянията в магазините за приложения".

Обект на разследване

Технологични гиганти, сред които Facebook и YouTube, са обект на разследване за потенциално нарушение на забраната за социални мрежи за деца под 16-годишна възраст в Австралия, смятана за най-строгата в света.

"Въпреки че платформите за социални мрежи са предприели някои първоначални мерки, аз съм загрижена от факта, че някои от тях може би не правят достатъчно, за да спазват австралийското законодателство", заяви отговорникът за онлайн сигурността Джули Инман Грант, като посочи конкретно Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube.