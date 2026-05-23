Франция обяви израелски министър за персона нон грата

23 май 2026, 16:39 часа
Франция реши да забрани на министъра на вътрешната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир достъп до нейната територия, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позовават на днешно изявление на френския министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро. Той отбеляза, че решението отразява гнева от отношението на Бен-Гвир към активисти от международната хуманитарна флотилия за ивицата Газа "Глобъл Сумуд".

"Смятано от днес, Итамар Бен-Гвир няма право да стъпва на френска територия", написа Баро в социалната платформа Х.

Призив за санкции срещу министъра

"Заедно с моя италиански колега (Антонио Таяни - бел. ред.) призоваваме ЕС да наложи също така санкции срещу Итамар Бен-Гвир", добавя френският първи дипломат.

Бен-Гвир стана обект на вълна от критики от международната общност, след като публикува клип, в който се подиграва на задържани активисти от хуманитарната флотилия за Газа.

Във видеото се вижда как в негово присъствие израелски полицаи карат активисти да застанат в редици и да коленичат на земята с вързани зад гърба ръце. На свой ред министърът им казва "Добре дошли в Израел, ние сме господарите".

Израел Газа Франция министър глобална флотилия сумуд
Пламен Иванов Редактор
