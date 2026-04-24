Нападната край морето: Чайка ухапа жена, докато обядва (ВИДЕО)

Инцидент с чайка, заснет на видео, бързо се превърна във водеща тема в социалните мрежи, след като видеото бе разпространено от различни източници. Кадрите ни напомнят, че птиците могат да са изключително дръзки - особено когато става въпрос за храна. Така спокойният обяд на една жена в Сидни, Австралия се превръща в събитие, което дълго ще помни.

Снимка: iStock

Моментът, заснет на видео и разпространен онлайн, показва Лианг Ю Чоу, седнала близо до пристанището на Сидни. Тя се готвела да се наслади на храната си, наслаждавайки се на живописна гледка към емблематичната Опера в Сидни.

Още: Самотният пингвин, който завладя интернет и вдъхнови мнозина (ВИДЕО+СНИМКИ)

Вижда се, че храната е била внимателно подредена, като въпросната жена държала по-голямата част от нея защитена под мрежест похлупак. В момента, в който вдига бургера си, за да отхапе, всичко изглежда спокойно, но за секунда. Докато доближавала бургера до устата си чайката внезапно се спуска, опитвайки се да го грабне директно от ръцете ѝ. Нападението я изненадало напълно - а шокът няма как да не се забележи.

Макар птицата да не успява да открадне бургера, в суматохата чайката успява да захапе пръста на жената, преди да отлети. На видеото се вижда как Чоу остава шокирана, държейки ръката си и опитвайки се да осмисли случилото се, а преди това бързо скрива сандвича под похлупака.

Още: Българи в Рим споделиха вечерята си с мишка край Колизеума (ВИДЕО)

Клипът бързо привлече вниманието на оналйн потребите, като много от тях споделят, че са имали подобни преживявания с чайки.