Тенисист извън Топ 10 изпревари Яник Синер и Карлос Алкарас в интересна класация

В първите месеци от година тенис светът наблюдаваше доминацията на Карлос Синер, а след контузията му Яник Синер бързо последва стъпките му. Италианецът се възползва максимално от отсъствието на своя съперник, като току-що спечели петата си титла за сезона в Рим. Въпреки безмилостността си на корта обаче, Алкарас и Синер бяха засенчени в една ключова област от №19 в света - Артур Фис.

Фис изпревари Яник Синер и Карлос Алкарас в интересна класация

Фис е претърпял редица контузии през вълнуващата си кариера, като за последно се оттегли още в първия си мач в Рим поради контузия. Въпреки това талантливият французин не само успя да се изравни със Синер и Алкарас по отношение на играта си под напрежение, но в момента дори оглавява класацията. В рамките на 52 седмици ATP Tour статистически измерва играчите си в три ключови категории: сервис, ретур и игра под натиск.

Както се очаква, Синер води в категориите сервис и ретур, но Фис уверено оглавява класацията в категорията "игра под напрежение", като италианецът е втори, а Алкарас - трети. Това е наистина впечатляващо постижение от страна на французина, като рейтингът се изчислява чрез сумиране на процента на реализираните и спасените точки за пробив, процента на спечелените тай-брейкове и процента на спечелените решаващи сетове.

Артур Фис има идеалната възможност да се изправи срещу Яник Синер

Макар статистиката да дава на Фис голяма увереност, французинът със сигурност е решен да бъде този, който наистина ще се изправи срещу Синер и Алкарас, особено на турнирите от Големия шлем. Без съмнение той все още се нагажда след дългото отсъствие поради контузия, но на 21 години все още има достатъчно време да усъвършенства играта си. Но продължаващото отсъствие на Алкарас е оставило огромна празнина в мъжкия тенис, която чака някой да запълни и наистина да окаже натиск върху Синер.

Освен това, въпреки този неуспех в Рим, французинът би трябвало да е в отлична форма след като стигна до финала на турнира на клей в Барселона. И накрая, вниманието вече е насочено към Ролан Гарос, където Фис ще получи огромна подкрепа от феновете в Париж. Това със сигурност ще окаже натиск върху младите му рамене, но четирикратният шампион от ATP вече е доказал, че притежава способността да блести на голямата сцена. В тази връзка в негова полза е и фактът, че всички погледи ще бъдат насочени към Синер, който се надява да завърши кариерния си Гранд Слам на Ролан Гарос.

