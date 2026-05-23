Микел Артета си хареса халф от Висшата лига, който би се вписал идеално в Арсенал

Дни след спечелването на титлата във Висшата лига, с което бе увенчано едно успешно седемгодишно пътуване към величието, Микел Артета вече отклони вниманието си от празненствата и го насочи към запазването на трофея. Арсенал получи дългоочаквания трофей във вторник, след като Манчестър Сити не успя да се наложи над Борнемут. Но това бе кулминацията на един сезон със солидна защитна структура, която послужи като катализатор за тяхната печеливша формула. Вече изглежда, че тази стабилност ще бъде подсилена, тъй като Микел Артета търси да привлече мобилен дефанзивен халф, който да играе редом с Деклан Райс, и мениджърът на Арсенал вече е намерил своя човек.

Арсенал изпреварва Ювентус като фаворит за италиански халф

След като успя да запълни празнините, оставени от Мартин Зубименди и Микел Мерино, медиите в Италия пишат, че Артета е определил Сандро Тонали като талант, доказал се във Висшата лига, който би бил идеален за клуба. Въпреки че в момента има договор с Нюкасъл, Totto Juve съобщават, че Тонали не се чувства на мястото си в Североизточна Англия и би искал да се върне в отбор, играещ в Шампионската лига. Нюкасъл също е принуден да продава играчи това лято, след като не успя да си осигури приходи чрез класиране за европейските турнири, а цената от 60 милиона паунда за Тонали би могла да бъде добър начин за набиране на средства за реинвестиции.

Тонали се представя изключително добре в ролята си на дефанзивен халф за Нюкасъл, което привлече вниманието на водещите клубове в Европа. Според Totto Juve, Арсенал е фаворитът за привличането му. Италианското издание твърди, че Ювентус е извън надпреварата, тъй като Тонали се наслаждава на живота си на Острова. Докладът предполага, че Артета е голям почитател на интензивността, баланса и лидерските качества на Тонали и вярва, че той би се вписал добре в такъв конкурентен отбор.

Ман Юнайтед също следи Тонали

Манчестър Юнайтед също проявява интерес към услугите на италианеца, тъй като през сезон 2026/27 изборът им в халфовата линия започва и свършва с Коби Мейну, предвид напускането на Каземиро и слабото представяне на Угарте. Нюкасъл все пак не желае да продаде Тонали през този трансферен прозорец, надявайки се да задържи най-добрите си играчи. Но с финансовия феърплей, който диша във врата им, може да се наложи да се разделят с любимия си полузащитник.

