19-годишната сензация на Формула 1 трябва да изчисти основния си проблем, ако иска да стане "неудържим" шампион

Изгряващата звезда на Мерцедес Кими Антонели вече е постигнал достатъчно в очите на Дженсън Бътън, за да бъде определен като един от най-обещаващите млади таланти във Формула 1, но и като пилот, при когото все още съществува един очевиден недостатък, стоящ между обещаващото бъдеще и доминацията. Световният шампион от 2009 г. вярва, че 19-годишният италианец е само на крачка от това да се превърне в наистина неудържима сила в спорта. Въпреки сензационния старт на втория си сезон, включително серия от три поредни победи, които вече го поставят твърдо в борбата за шампионата, стартовете на Антонели остават постоянен повод за притеснение.

Дженсън Бътън със съвет към Кими Антонели

От шест старта от място през този сезон, включително спринтовите състезания, той губи позиции всеки път, често падайки от силни стартови позиции в средата на колоната за броени секунди. Дори в Маями, където Антонели в крайна сметка спечели победата след ранно разместване на позициите в първия завой, стартът му отново го остави уязвим, преди обстоятелствата да се обърнат в негова полза. Бътън обаче бързо подчерта по-широката картина: пилот с елитно състезателно темпо, хладнокръвие под натиск и способност да се възстановява, дори когато ранната фаза на състезанието не върви добре.

В интервю за Sky Sports News той даде възторжена оценка за развитието на младия италианец: "Той е наистина впечатляващ. Мисля, че при първата и втората победа имаше и малко късмет, от който всички ние, състезателите, се нуждаем, но той се възползва от това и показа своето темпо, а последното състезание в Маями беше наистина впечатляващо. В началото на състезанието той беше малко в неизгодна позиция, защото се състезаваше с Ландо Норис, но успя да се пребори, а темпото му в края на състезанието беше изключително."

"Когато оправи това, изглежда, че ще бъде неудържим"

За Бътън представянето на Антонели в Маями, където той се възстанови силно след ранна загуба и завърши състезанието с изключително темпо, беше още един знак, че тийнейджърът вече притежава качествата на бъдещ шампион. Въпреки всички похвали, Бътън беше също толкова прям относно това, което все още трябва да се промени, ако Антонели иска да превърне суровата си скорост в устойчива доминация в челото на Формула 1.

"Мисля, че има много какво да се подобри в състезанията му. Той се мъчи на старта и губи позиции във всяко състезание", каза британецът. "Когато оправи това, изглежда, че ще бъде неудържим." Уменията на Антонели в състезанието, работата с гумите и скоростта му в края на състезанието вече го нареждат сред най-опасните пилоти на пистата. Но първите му обиколки, които многократно му костват позиции, остават единствената уязвима точка, която съперниците му все още могат да експлоатират.

От Мерцедес признаха проблеми със старта му в спринта в Маями, като приписаха част от проблема на неправилни настройки, които по-късно бяха коригирани за Гран при. Но за Бътън заключението е просто: оправи стартовете и всичко останало може би вече е на мястото си. Ако успее да стартира чисто, останалите състезатели може скоро да открият точно това, което Бътън вече подозира - пилот, който е на път да стане недостижим.

