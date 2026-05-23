Кметът на Царево: Спешно трябва да се създаде Министерство за бедствията и авариите

Спешно трябва да се създаде Министерство за бедствията и авариите с акцент в превенцията и климатичните промени. Това заяви във Фейсбук кметът на Царево Марин Киров. По думите му Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към МВР има своя принос и ефект, но предимно със справяне с последствията от бедствия. Отговорността там е силно размита, пада единствено върху МВР, а средствата крайно недостатъчни.

"Необходима е структура със самостоятелен бюджет"

Необходима е структура, с абсолютно самостоятелен бюджет за превенция - наблюдателен и аналитичен център със система за подаване на информация към общините за предстоящо климатично явление (защото има система за ранно оповестяване и тя работи, но някой предупреждава ли областните управители и кметовете за предстоящо бедствие - не!); адекватно почистване и оформяне на речните корита, дерета и отводнителни канали и в урбанизирана и извън урбанизира среда.

Още: След наводненията: Голям язовир започна да прелива

Защото публичната инфраструктура, отводняването на републиканската пътна мрежа, реките, деретата, сухите дерета не са адекватно оразмерени за явленията, които наблюдаваме заради климатичните промени, подчертава Киров.

По думите му в общините почти никъде не са приложени заливаеми зони - зони без строителство.

На областните управители по закон е възложено да чистят държавните територии, откъдето всъщност се наводняваме, но нямат бюджет за тези дейности. И тази дейност се отчита формално с работа на лишени от свобода или при добросъвестност на община с общински средства.

Да, служителите на МВР, армията, винаги помагат адекватно, но по време и след бедствие.

Още: Пожарникари и водолази спасиха 17-годишно момче, влязло в река Янтра

Във Велико Търново дъжд от 80 литра, в село Изгрев, община Царево 400 литра през 2025-та. Формира се огромен водосбор, който залива всичко по пътя. И това ще се повтаря десетки пъти, защото климатът е друг.

И вместо отново да се върви по познатия сценарий - кой е виновен, трябва честно да отговорим, че държавата не е подготвена и е време за действия.

Да, сигурно е трудно да се осигурят средства за превенция при толкова нерешени базови проблеми в нашето общество, но нека погледнем и към европейския фонд Солидарност и механизмите за гражданска защита.

Да се отделят средства за действия преди събитията, а не само за възстановяване на разрушенията. Защото инфраструктура се възстановена, но живот не се връща.

Някой ще каже - и сега има дирекции, отдели в министерствата, които би следвало да са ресорни. Сигурно има, но има ли генерална превенция на държавно ниво, има ли реална политика за справяне с климатичните явления, има ли ясна отговорност в централната власт - не, затова трябва да се смени подхода, категоричен е кметът на Царево.