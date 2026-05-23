Огромна промяна във формата на Европейското по художествена гимнастика във Варна

Рекорден брой държави са подали заявки за участие на предстоящото Европейско първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе във Варна. Морската ни столица ще посрещне 372 гимнастички от 43 страни за надпреварата на Стария континент между 27 и 31 май. 260 състезателки, между които и 26 ансамбъла, ще се борят за медалите при жените. В по-долната възрастова група при девойките ще вземат участие 112 грации.

Надпреварата в индивидуалния многобой във Варна ще се проведе по нов начин, тъй като от родната федерация обявиха сериозна промяна във формата. Първо гимнастичките ще изиграят съчетанията си с обръч и топка, след което само класиралите се от 1-о до 10-о място ще могат да се борят за титлата, изпълнявайки другите си две композиции с бухалки и лента.

България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара при жените. Техни основни конкурентки за първите места в многобоя и на отделните уреди ще бъдат действащата европейска шампионка в многобоя Таисия Онофричук (Украйна), световната и олимпийска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) и бронзовата медалистка от Игрите в Париж 2024 София Рафаели (Италия). При девойките България ще разчита на Сияна Алекова (обръч), Деа Емилова (бухалки и лента) и Александра Петрова (топка), които ще представят новото поколение на българската художествена гимнастика.

Родният ансамбъл ще бъде в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова. Момичетата на Весела Димитрова и на Ясена Стойнева излизат с амбиции за призово класиране и борба за медалите. Очаква се отборите на Русия, Италия, Израел, Беларус и Украйна да предложат най-голяма съпротива за призовите позиции.

"106 индивидуални гимнастички за Европа е наистина впечатляваща цифра. Смятам, че това е най-силното континентално първенство в света на художествената гимнастика, тъй като всички големи звезди са от европейски държави. При ансамблите при жените също има рекорден брой участници - 26 ансамбъла. Забелязва се и дебют на няколко държави в тази дисциплина. В последно време виждаме страни като Румъния и Литва, които вече участват и с ансамбли при жените", заяви генералният секретар на Българската федерация по художествена гимнастика Росина Атанасова, след което коментира промяната във формата: "Тоест само първите десет след първата част ще имат право да играят на бухалки и лента. Направихме препоръка към Европейската гимнастика - ако този формат продължи, би било добре жребият за уредите да бъде изтеглян, за да не са винаги едни и същи (обръч и топка). Така би било по-справедливо и по-интересно, особено за публиката и телевизионните зрители. Различната комбинация от уреди би дала повече динамика, тъй като състезателките имат различни силни уреди."

