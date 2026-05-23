Посъветваха Новак Джокович какво трябва да направи, ако иска да спечели Ролан Гарос

Шансовете на Новак Джокович на Ролан Гарос тази година се увеличиха след оттеглянето на Карлос Алкарас, но това може и да не е достатъчно, предвид формата, в която се намира Яник Синер. 24-кратният шампион от турнири от Големия шлем ще бъде поставен под №3 на турнира в Париж, изпреварен само от Синер и Александър Зверев. Джокович е печелил Ролан Гарос три пъти - през 2016, 2021 и 2023 г., но много експерти смятат, че той има най-малък шанс да спечели 25-а си титла във френската столица.

Шансовете на Новак Джокович за триумф в Париж

Това обаче няма да спре Джокович, тъй като неговата психическа устойчивост винаги е била една от най-силните му страни и основната причина, поради която успя да доминира в света на тениса толкова дълго време. В интервю за Inside-In Tennis Podcast Шелби Роджърс сподели, че според нея Джокович трябва да мисли за собствения си път в Ролан Гарос, вместо да се тревожи за отказите и за това срещу кого може да се изправи.

ОЩЕ: Джокович се преклони пред Яник Синер: Впечатляващо! Добре дошъл в ексклузивния клуб!

Ето какво каза Роджърс:

"На този етап от кариерата на Новак мисля, че той има много ясна представа за това, което иска да постигне тази година, и това личи от избора му на график и турнирите, в които участва", каза американката. Както е известно, Джокович не крие факта, че основният му фокус пада върху турнирите от Големия шлем. "И така, мисля, че независимо дали определени играчи са в схемата или не, подходът му не се променя непременно. Схемата и съперниците му ще се променят, и мисля, че това може да му донесе известно облекчение, но той ще поеме контрола и ще управлява това, което може, а подходът му ще остане същият."

Роджърс вярва, че мускулната памет може да играе ключова роля за Джокович, който е спечелил повече големи турнири от всеки друг в Откритата ера. Сърбинът вече пристигна на Ролан Гарос и тренира усилено на тренировъчните кортове, за голяма радост на френските фенове в Париж. Джокович тренира с Марин Чилич и Александър Зверев, а в първия кръг от надпреварата ще се изправи срещу Джовани Мпеши Перикар. След това във втория кръг той евентуално ще се изправи срещу Валентин Роайер или срещу играч, преминал през квалификациите, а в третия кръг вероятно го очаква още едно трудно изпитание. Сред възможните съперници на Джокович са Жоао Фонсека и Дино Призмич, който го победи в Рим.

ОЩЕ: Джокович с позиция по казуса с разпределението на парите в тениса и призивите за бойкот на турнири от Големия шлем (ВИДЕО)