Австралия пред криза с горивата след пожар в стратегическо съоръжение (ВИДЕО)

16 април 2026, 11:20 часа
Голям пожар избухна в една от двете действащи петролни рафинерии в Австралия. Съоръжението преработва около 120 000 барела на ден и представлява приблизително 10% от доставките на гориво в страната. Властите предупреждават, че инцидентът ще повлияе на производството на бензин и реактивно гориво.

Пожарната служба е получила сигнал за експлозии и пламъци в звеното за бензин на рафинерията “Вива Енерджи” близо до Мелбърн, съобщи пожарната служба на щата Виктория.

Огънят още не е овладян, но е ограничен в района, в който е възникнал.

Министърът на енергетиката Крис Боуен каза пред обществената телевизия, че е засегнато производството на петрол, докато производството на дизел и самолетно гориво продължава при ограничени количества заради мерки за безопасност.

“Сигурен съм, че производството на петрол ще продължи, но очевидно може да бъде засегнато за известно време”, каза министърът и посочи, че пожарът е избухнал в “неподходящ момент”. Той добави, че причината за пожара изглежда е “инцидент” и ще започне разследване.

Виолета Иванова Отговорен редактор
