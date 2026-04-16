Австралия пред криза с горивата след пожар в стратегическо съоръжение (ВИДЕО)

Голям пожар избухна в една от двете действащи петролни рафинерии в Австралия. Съоръжението преработва около 120 000 барела на ден и представлява приблизително 10% от доставките на гориво в страната. Властите предупреждават, че инцидентът ще повлияе на производството на бензин и реактивно гориво.

Пожарната служба е получила сигнал за експлозии и пламъци в звеното за бензин на рафинерията “Вива Енерджи” близо до Мелбърн, съобщи пожарната служба на щата Виктория.

Огънят още не е овладян, но е ограничен в района, в който е възникнал.

A major fire has broken out at one of the Australia’s two remaining oil refineries



The facility processes about 120,000 barrels per day and accounts for roughly 10% of Australia’s fuel supply.



Authorities warn the incident will affect the production of gasoline and jet fuel. pic.twitter.com/wnd83dztdG — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2026

Министърът на енергетиката Крис Боуен каза пред обществената телевизия, че е засегнато производството на петрол, докато производството на дизел и самолетно гориво продължава при ограничени количества заради мерки за безопасност.

“Сигурен съм, че производството на петрол ще продължи, но очевидно може да бъде засегнато за известно време”, каза министърът и посочи, че пожарът е избухнал в “неподходящ момент”. Той добави, че причината за пожара изглежда е “инцидент” и ще започне разследване.