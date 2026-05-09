Зрелище на 13-ия етаж: Спасиха заклещено куче във висок жилищен блок (ВИДЕО)

Двегодишно куче от породата джак ръсел, на име Елби, беше спасено, след като прекара два дни заклещено на балкон на 13-ия етаж на жилищен комплекс в Сидни, Австралия. Случаят завърши с успешна спасителна операция, в която участваt пожарникари, след като животното e bilo открито с помощта на дрон, съобщават "7 News" и "9 News".

A missing dog has been rescued after getting stuck on a ledge on the 13th floor of a building



Ellbie the Jack Russell spent two days missing after becoming wedged between slats pic.twitter.com/Ume0ptd12f — Dexerto (@Dexerto) April 28, 2026

Инцидентът се случва на 25 април, когато Елби изчезва от балкона на апартамента на своя собственик в комплекса "Meriton Apartments" в Сидни. Собственикът ѝ, Джейк Добрин, започва да разлепя обяви в района, надявайки се да я открие. По-късно съсед - Фернандо Уестин - решава да помогне, като използва дрон, за да огледа фасадата на сградата. Именно така, на 27 април, той открива кучето живо, но заклещено на балкон на друг апартамент, съобщава "7 News".

Още: Откриха изчезнало куче след падане край водопад: ВИДЕО от спасителната акция с хеликоптер

Жителят на този апартамент обяснил пред медиите, че през целия уикенд е бил със спуснати щори и не е забелязал присъствието на животното. Той описва момента така: "Отворих щората, погледнах надолу и там беше едно бедно малко създание."

Потърсена е помощ от пожарникари. На място пристига екип от Fire and Rescue New South Wales, който започва трудна спасителна операция, съобщават "7 News" и "9 News". Пожарникарят Джоел Спилейн се изкачва до 13-ия етаж, за да достигне до кучето. Той поставя каишка на Елби и подготвя предпазно платнище под нея в случай на падане.

"Беше малко заклещена. Отне ми известно време да я извадя. Тя беше спокойна, което много помогна.", обясни той.

След около 20 минути Елби е безопасно изтеглена обратно в апартамент през прозореца, което предизвиква аплодисменти от събралите се хора долу.

Още: Надживя стопанина си: 31-годишно куче може да постави нов световен рекорд (СНИМКИ)

Според разследването и информацията от "7 News", кучето вероятно е преминало през малка пролука на собствения си балкон и е достигнало съседен балкон, намиращ се на около 130 фута (около 40 метра), където остава блокирано между прозорци и метални решетки.

Собственикът на Елби, Джейк Добрин, описва момента на събирането като изключително емоционален. "Бях на седмото небе. Не знаех дали ще я видя отново — много съм щастлив.", казва пред медиите.

Източник: People