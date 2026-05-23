Манчестър Сити плаща 200 млн. паунда през лятото, за да не последва съдбата на Ман Юнайтед

В Манчестър Сити вече мислят за живота си след Пеп Гуардиола, а този процес включва привличането на нови играчи, за да избегне подобни затруднения, с каквито се сблъска Манчестър Юнайтед, след като Дейвид Мойс замени сър Алекс Фъргюсън. След 10 успешни години на "Етихад" испанският специалист ще напусне поста си, а Енцо Мареска е сочен за негов наследник. Италианецът напусна Челси през януари и оттогава е без работа, но се твърди, че е постигнал устна договореност със Сити за тригодишен договор, с който да замести Гуардиола, под чието ръководство е работил в клуба.

Гуардиола, на когото остава още една година по договора, все още не е обявил официално напускането си и заяви пред Sky Sports, че ще проведе разговори с играчите, екипа и председателя Халдун Ал Мубарак, преди да направи каквото и да е обявление. Но The Athletic съобщава, че Мареска вече е участвал в задкулисни разговори относно трансферните планове на "гражданите" за това лято. Според информацията, той работи в тясно сътрудничество със спортния директор Уго Виана за предсезонната подготовка, новия сезон и след това, като подготовка за поемането на поста.

Сега вестник "i Paper" разкрива повече подробности за конкретния характер на тези трансферни планове, като твърди, че Сити планира да похарчи до 200 милиона паунда това лято. Според изданието, халфът на Нотингам Форест и национал на Англия - Елиът Андерсън, е една от трансферните цели на "Етихад", като преговорите са в напреднала фаза. 23-годишният футболист отдавна се свързва с напускане на Форест и се очаква да премине в друг отбор.

"Гражданите" също се готвят да ускорят плановете си за привличане на нов десен защитник и са определили Майкъл Кайоде от Брентфорд за своя приоритетен трансфер. Младежкият национал на Италия се представя отлично както в отбрана, така и при изнасянето на топката напред под ръководството на Кийт Андрюс, което се превърна в уникално предимство в атаките на "пчелите". Кайоде навършва 22 години това лято и е свързван с трансфер в Ювентус, въпреки че е заявил, че не планира да се връща в Италия.

Междувременно нападателят на Борнемут Ели Джуниър Крупи, който вкара гола, който на практика лиши Сити от шанс за титлата при равенството 1:1, е определен като дългосрочна цел на Мареска. Но французинът няма да бъде пуснат за продажба поне до следващото лято, тъй като Борнемут се готви за първата си европейска кампания под ръководството на новия мениджър Марко Розе, който ще замести напускащия Андони Ираола.

