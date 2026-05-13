"Марката е токсична": Австралия няма да има Trump Tower

13 май 2026, 13:20 часа 446 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Плановете за построяването на първата кула "Trump Tower" в Австралия бяха отменени. Това става само три месеца след обявяването им, като местният предприемач заяви, че марката "Тръмп" е станала "токсична". "Нека просто кажем, че с войната в Иран и всичко останало, марката "Тръмп" става все по-непопулярна в Австралия", заяви Дейвид Йънг, главен изпълнителен директор на Altus Property Group, в изявление пред CNN.

91-етажният хотел "Тръмп Интернешънъл" и кула "Голд Коуст" беше обявен за най-високата кула в Австралия, включваща луксозен хотел с 285 стаи, висок клас търговски център, ресторанти и жилищни апартаменти, завършени по спецификациите на Тръмп, според прессъобщение от февруари на Altus, обявяващо сделката.

Проектът предизвика негативна реакция, след като беше обявен от Altus и "Trump Organization", която е собственост на президента на САЩ, но се управлява от синовете му Доналд-младши и Ерик.

Кулата все пак ще бъде построена, но без името на Тръмп.

Доналд Тръмп Небостъргач Австралия Тръмп Тауър
Виолета Иванова
