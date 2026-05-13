"Марката е токсична": Австралия няма да има Trump Tower

Плановете за построяването на първата кула "Trump Tower" в Австралия бяха отменени. Това става само три месеца след обявяването им, като местният предприемач заяви, че марката "Тръмп" е станала "токсична". "Нека просто кажем, че с войната в Иран и всичко останало, марката "Тръмп" става все по-непопулярна в Австралия", заяви Дейвид Йънг, главен изпълнителен директор на Altus Property Group, в изявление пред CNN.
91-етажният хотел "Тръмп Интернешънъл" и кула "Голд Коуст" беше обявен за най-високата кула в Австралия, включваща луксозен хотел с 285 стаи, висок клас търговски център, ресторанти и жилищни апартаменти, завършени по спецификациите на Тръмп, според прессъобщение от февруари на Altus, обявяващо сделката.
Проектът предизвика негативна реакция, след като беше обявен от Altus и "Trump Organization", която е собственост на президента на САЩ, но се управлява от синовете му Доналд-младши и Ерик.
Кулата все пак ще бъде построена, но без името на Тръмп.
Australia’s first Trump Tower has been scrapped just three months after launch, with the developer admitting “the brand in this country has become toxic to Australians.”— Clash Report (@clashreport) May 13, 2026
The 91-story Gold Coast project will still go ahead — just without the Trump name.
