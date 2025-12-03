Нови правила в Австралия: Социалните мрежи трият профилите на деца под 16 г.

Социалните мрежи трябва да съобщават всеки месец колко детски акаунта са затворили, веднага щом Австралия започне да прилага възрастовото ограничение от 16 години следващата седмица. Това заяви министърът на комуникациите Аника Уелс, цитирана от Асошиейтед прес и БТА. Facebook, Instagram, Kik, TikTok, X, Youtube, Snapchat и други платформи са застрашени от глоби до 50 млн. австралийски долара от 10 декември, ако не предприемат разумни мерки за премахването на акаунти на деца под 16-годишна възраст в Австралия.

ОЩЕ: Искат си социалните мрежи: Австралийските тинейджъри стигнаха до Конституционния съд

Услугата за предаване на живо "Twitch" също беше внесена преди по-малко от две седмици в списъка с платформи, засегнати от възрастовото ограничение.

Радикална мярка

Австралийският комисар по електронната безопасност ще изпрати уведомления до 10 социални платформи на 11 декември, като ще изисква съобщаването на броя на премахнатите акаунти. Тези уведомления ще бъдат разпращани месечно в продължение на следващите 6 месеца.

"Правителството осъзнава, че проверката на възрастта може да отнеме няколко дни или седмици, за да бъде завършена точно и справедливо", посочи Аника Уелс. "Ако обаче Регулаторната комисия по електронна безопасност идентифицира системни нарушения в закона, социалните платформи ще бъдат глобени", добави тя, като уточни, че ще бъдат прилагани максималните глоби при установени системни нарушения.

Днес Google заяви, че всички лица под 16-годишна възраст в Австралия ще бъдат изключени от Youtube от 10 декември и ще изгубят някои функции, достъпни само за редовните притежатели на акаунти.

ОЩЕ: Край на Facebook и Instagram за потребители под 16 години: Meta ги премахва в Австралия

Компанията Meta, която е собственик на Facebook, Instagram и Threads, посочи, че лица, които са заподозрени, че са малолетни, ще бъдат премахнати от тези социални мрежи, а тези, които са били изключени по погрешка могат да докажат възрастта си като предоставят документ за самоличност или заснемат видеозапис.