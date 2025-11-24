Край на Facebook и Instagram за потребители под 16 години: Meta ги премахва в Австралия

Meta вече започна да предупреждава стотици хиляди австралийски тийнейджъри под 16 години с акаунти в Instagram, Facebook и Threads, че ще бъдат премахнати през следващите дни. Това се случва преди официалната забрана, която трябва да влезе в сила на 10 декември, предаде италианската информационна агенция ANSA. От 4 декември платформата ще започне да затваря профилите на непълнолетни под 16 години и да блокира нови регистрации, в надпревара с времето, която включва най-малко 350 000 потребители на Instagram и 150 000 потребители на Facebook.

Предупрежденията пристигат по имейл, SMS и известия в приложението, с ясно послание: „В съответствие с австралийските разпоредби, потребителите имат две седмици, за да копират или изтрият“ данните си.

Meta насърчава непълнолетните да запазват публикации и разговори и да оставят информация за контакт, за да активират отново акаунт, след като навършат 16 години.

Messenger засега остава изключен от забраната. ОЩЕ: Заради нарушения на поверителността: Испания ще разследва Meta

Предизвикателствата пред Meta

Част от потребителите може да са по-възрастни, но все пак да бъдат засегнати от забраната. За да оспорят деактивирането, потребителите ще трябва да се подложат на лицево сканиране чрез видео селфи или да представят сканирано копие на официален документ. Проверката ще се извършва от Yoti, компания, специализирана в оценки на възрастта, базирани на изкуствен интелект.

Независими проучвания и собственият тест на правителството за надеждността на технологиите за проверка обаче показват значителни граници на грешка: средно почти един на всеки седем шестнадесетгодишни е изложен на риск от фалшиво отрицателен резултат.

Главният изпълнителен директор на Meta Australia Уил Ийстън призна, че забраната „поставя реални предизвикателства“, но подчерта мерките за сигурност, които платформата вече е внедрила. Той добави, че Meta ще продължи да работи с властите, за да балансира защитата на детето, поверителността и социалната полезност на своите приложения. ОЩЕ: След агресивно наемане на персонал: Meta съкращава стотици служители