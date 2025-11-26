Искат си социалните мрежи: Австралийските тинейджъри стигнаха до Конституционния съд

В най-висшия съд в Австралия беше подадена конституционна жалба срещу забраната за достъп до социални мрежи за деца под 16-годишна възраст.

Младежите предприеха тази стъпка 2 седмици преди влизането в сила на първата в света подобна рестрикция, предаде Ройтерс.

Двама младежи на предна линия

Активистите, нарекли се "Проект дигитална свобода", съобщиха за стартиралата процедура във Висшия съд на Австралия. Това е най-новият им опит да блокират закона.

Ищци по делото са двама 15-годишни младежи - Ноа Джоунс и Мейси Нейланд.

Австралия ще деактивира над 1 млн. акаунта на тийнеджъри под 16 г., когато забраната на достъп до платформи като YouTube, TikTok, SnapChat, Facebook и Instagram влезе в сила на 10 декември.

Забраната ограбва свободата на политическа комуникация на младите австралийци, която е заложена в конституцията, смятат протестиращите.

От "Проект дигитална свобода" са категорични, че Австралия няма свобода на словото, посочва Ройтерс, цитиран от БНР.

Правителството остава непоколебимо

След новината за иска министърът на комуникациите Аника Уелс заяви пред парламента, че лявоцентристкото правителство на премиера Антъни Албанезе няма да бъде разколебано от заплахи и съдебни искове.

"Въпреки факта, че получаваме заплахи и съдебни искове от хора със скрити мотиви, лейбъристкото правителство остава непоколебимо на страната на родителите, а не на платформите", обяви Уелс.

Според официалните власти изследванията показват, че прекомерната употреба на социални мрежи вреди на младите тийнейджъри.

Глоба до 49,5 млн. австралийски долара (32,22 млн. щатски долара) пък грози компаниите, които не спазват забраната.