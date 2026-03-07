Правителството на Гюров:

Тръмп: Ще убием групи хора, които досега не бяха сред мишените ни, заради лошото поведение на Иран

07 март 2026, 19:00 часа 386 прочитания 0 коментара
Aмериканският президент Доналд Тръмп заплаши с нови удари Иран, след като иранският президент Масуд Пезешкиан категорично отхвърли американското искане за безусловна капитулация.

Въпреки обещанието на иранския президент, че атаките срещу съседните страни ще спрат, Бахрейн и Обединените арабски емирства съобщиха за нови нападения в последните часове. 

Доналд Тръмп заплаши, че Иран ще бъде ударен "много силно" като американските атаки ще включат и нови цели.

"Сериозно обмисляме да унищожим райони и убием групи хора, които досега не бяха сред мишените ни, заради лошото поведение на Иран," написа Тръмп в социалната си мрежа, предава БНР.

По-късно в изказване пред държавници от Латинска Америка Тръмп заяви, че Съединените щати са унищожили 42 ирански кораба за три дни и оцени операцията с петнайсет точки в скала до десет:

"Бих дал петнайсет, ако десет е най-доброто. Това трябваше да се направи и ние го правим добре."

По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че искането на Съединените щати за безусловна капитулация е "мечта, която трябва да отнесат в гроба си".

Тръмп: Куба скоро ще падне, изпращам Марко там

Георги Петров
