Тръмп: Ще убием групи хора, които досега не бяха сред мишените ни, заради лошото поведение на Иран

Aмериканският президент Доналд Тръмп заплаши с нови удари Иран, след като иранският президент Масуд Пезешкиан категорично отхвърли американското искане за безусловна капитулация.

Въпреки обещанието на иранския президент, че атаките срещу съседните страни ще спрат, Бахрейн и Обединените арабски емирства съобщиха за нови нападения в последните часове.

Доналд Тръмп заплаши, че Иран ще бъде ударен "много силно" като американските атаки ще включат и нови цели.

Още: Руснаците помагат на Иран: Реакциите на Тръмп и военният му министър смайват и разсмиват (ВИДЕО)

"Сериозно обмисляме да унищожим райони и убием групи хора, които досега не бяха сред мишените ни, заради лошото поведение на Иран," написа Тръмп в социалната си мрежа, предава БНР.

По-късно в изказване пред държавници от Латинска Америка Тръмп заяви, че Съединените щати са унищожили 42 ирански кораба за три дни и оцени операцията с петнайсет точки в скала до десет:

"Бих дал петнайсет, ако десет е най-доброто. Това трябваше да се направи и ние го правим добре."

По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че искането на Съединените щати за безусловна капитулация е "мечта, която трябва да отнесат в гроба си".

Още: Промяна на играта в Украйна? Русия "убива американци", а ѝ свалят санкциите. "Мозъкът на Путин" с конспирация за война НАТО-Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

Тръмп: Куба скоро ще падне, изпращам Марко там