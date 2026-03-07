Зографски продължава силното си представяне на Световната купа: Премина квалификациите в Лахти

Най-добрият български състезател в ски скоковете Владимир Зографски си осигури място в основното състезание на голямата шанца във финландския зимен център Лахти, след като успешно премина квалификационния кръг. Българинът записа скок от 118 метра, за който получи 125.0 точки, което му отреди 28-о място в пресявките и място сред участниците във финалната надпревара по-късно днес.

Представянето на Зографски идва само ден след значим успех за българските ски скокове. В петък той спечели бронзов медал, което бе първо качване на подиума за български състезател в старт от Световната купа. Така Зографски записа историческо постижение за този спорт у нас.

В днешните квалификации най-добър резултат постигна японецът Рьою Кобаяши, който направи скок от 126 метра и получи 146.7 точки.

Основното състезание на голямата шанца в Лахти е насрочено за 18:00 часа българско време. След силното си представяне през последните дни, Зографски влиза в надпреварата с увереност и амбиция отново да бъде сред водещите състезатели. Погледите на българските фенове са насочени към Финландия, където той ще се опита да затвърди отличната си форма и мястото си сред най-добрите в света.

