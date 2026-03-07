Истината за 1.1 милиарда евро: Иванов предупреди, че пътищата ще останат без ремонт

В телевизионно участие бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов внесе яснота по горещите теми в сектора – от индексациите в строителството до цената на водата и бъдещето на пътните ремонти. Той категорично отхвърли обвиненията за нерегламентирано оскъпяване на договорите и предупреди за рискове пред финансирането на общините.

„Индексация от 50% няма“

Иванов определи твърденията за масово 50-процентно увеличение на цените по договорите за пътно строителство като „думи на политически субекти“, които не почиват на официални данни. Той поясни, че лично е издал заповед, ограничаваща Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и останалите структури в МРРБ да поемат финансови ангажименти, които не са заложени в държавния бюджет.

„Тази заповед беше продиктувана от натиск и обаждания от различни политически субекти – защо се създават условия за натоварване на бъдещо правителство. Аз се съобразих, защото не е редно в края на мандата да се създават ангажименти към неприет бюджет“, заяви Иванов. Той допълни, че проверките на Сметната палата потвърждават спазването на финансовата дисциплина в министерството.

Над половин милиард евро за общините

Регионалният министър в оставка отчете сериозен напредък по Инвестиционната програма за общините, като посочи, че до момента са преведени 514,5 млн. евро. Иванов изрази тревога, че в новия вариант на удължителния бюджет тези плащания липсват.

„На 27 януари сме внесли за плащане 108 млн. евро за 66 общини, на 11 февруари – 121 млн. евро за 140 общини, а на 17 февруари – още 58 млн. евро. Всички те са с мой подпис. Притеснително е, че не се предприемат действия, за да могат общините да продължат да получават средства за проектите си“, подчерта той по Nova.

Прозрачност при големите пътни търгове

По повод обществените поръчки за мантинели (490 млн. евро) и пътни ремонти (1,1 млрд. евро), Иванов напомни, че АПИ е самостоятелна структура и процедурите са минали под контрола на Агенцията за обществени поръчки.

За мантинелите: Иванов уточни, че сумата е разчетена за 10-годишен период. Той подчерта, че договор все още не е сключен и служебният кабинет има правомощието да спре процедурата, ако прецени.

За ремонтите: Министърът призна за забавяне от страна на АПИ, но предупреди, че спирането на тези търгове ще постави под въпрос поддръжката на републиканската пътна мрежа.

Цената на водата и политическите „бомби“

Иванов бе категоричен, че кабинетът „Желязков“ не е залагал „мини“ под формата на по-скъпа вода. Според него увеличението е опция, дадена от КЕВР, а ВиК дружествата са се съобразили с неговия призив да не вдигат цените. Той прехвърли отговорността върху сегашното управление, цитирайки изказвания на Андрей Гюров, че цените ще се вдигнат „въпреки всичко“.

Изненада от оставката на Ангелина Бонева и бъдещето в БСП

Оставката на служебния регионален министър Ангелина Бонева бе определена от Иванов като изненада. „Тя показваше амбиция да продължи работата по инфраструктурните и европейските проекти. Нейният ход за мен е необясним“, коментира той, като добави, че правителството е стартирало с „фалстарт и скандали“.

