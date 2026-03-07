Христофор Караджов: Сухопътна операция на САЩ в Иран ще бъде политическо самоубийство за Тръмп

Сухопътна операция на САЩ в Иран би могла да се окаже политическо самоубийство за Доналд Тръмп, смята журналистът и преподавател в University of California Христофор Караджов по NOVA NEWS.

Според него не е ясно колко дълго ще продължи войната с Иран, тъй като администрацията на Тръмп няма единна позиция и целите на операцията остават неясни.

"Само Бог знае колко ще продължи войната с Иран. Дадени бяха две мъгляви цели – прекратяване на ядрената програма на Техеран и смяна на режима. Те обаче са трудно съпоставими като постижения", посочи Караджов.

Той отбеляза, че в историята никой режим не е бил сменен само чрез въздушни удари, въпреки че САЩ са използвали значителни количества боеприпаси в първите дни на атаките.

По въпроса за евентуална сухопътна операция Караджов подчерта, че Тръмп е заявил, че "всички опции са на масата", но според него такава операция е малко вероятна.

Сухопътно настъпление би довело до значителни американски жертви, което може да се превърне в тежък политически удар за президента.

Журналистът коментира и темата за досиетата "Епстийн", които отново привлякоха внимание преди междинните избори в САЩ.

Според него документите ще останат политическа тема, независимо от военните събития.

"Със сигурност досиетата "Епстийн" няма да изчезнат до междинните избори. Война или икономически проблеми – темата ще продължи да се върти в американската политика", заяви Караджов.

Той допълни, че не може да се докаже истинността на всички свидетелски показания, тъй като част от разпитите са били прекратени по желание на свидетели, които са смятали, че няма да получат справедливост.

