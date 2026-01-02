Кабинетът подаде оставка:

9-годишно дете в Гърция загуби пръст в новогодишната нощ

Деветгодишно момче загуби пръст в новогодишната нощ след като фойерверк избухна в ръцете му в североизточния град Ксанти, съобщава гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на местни медии. Обстоятелствата около инцидента все още се разследват. Детето е било откарано по спешност в болница „Ксанти“, където е претърпяло продължителна операция, довела до ампутация на единия пръст.

Момчето е получило и наранявания на очите, а лекарите следят отблизо състоянието му, допълва още гръцката медия.

Инциденти и в България

Пиратка е разкъсала пръстите на 14-годишно момче в Равда, стана ясно днес от съобщение на областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е станал пет минути преди настъпването на новата година.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ – Бургас, където започнали спешни медицински действия.

Междувременно стана ясно, че момчето е използвало неустановено по вид и модел пиротехническо изделие, тип "пиратка". 

В първите часове на новата година спешна помощ в столицата е оказана на трима пострадали от неправилно боравене с пиротехнически средства.

До 9:00 часа сутринта вече са прегледани 86 пациенти – 62 възрастни и 24 деца. Особено натоварено е било в Отделението по неврохирургия на УМБАЛСМ "Н Й. Пирогов".

15-годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника. ОЩЕ: Заради пиратка: 14-годишно момче е с разкъсани пръсти

