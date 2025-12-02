Любопитно:

Без петрол: САЩ не дадоха лиценз на НИС, Вучич страда

02 декември 2025, 13:27 часа 249 прочитания 0 коментара
Сръбският президент Александър Вучич заяви, че националната петролна компания на Сърбия НИС, която се намира под американски санкции от 9 октомври заради мажоритарно руско участие, не е получила лиценз да дейността си от САЩ.

„Очаквахме да получим лиценз за продължаване на експлоатацията на рафинерията от правителството на САЩ, не получихме положително решение от САЩ.

Разочарован съм“, каза Вучич в извънредно изявление, предавано онлайн и цитирано от БТА.  Той говори след среща с екипа за енергийната стабилност и сигурност на страната.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
