Кипър е сигурна дестинация, но войната в Близкия изток вече се отразява

Кипър беше, е и винаги ще бъде безопасна дестинация за туризъм. Това заяви заместник-министърът на туризма Костас Кумис, цитиран от в. „Сайпръс мейл“ и БТА. Той направи тези изявления по време на кипърския маратон, който се проведе в град Пафос. По думите му маратонът сам по себе си е „важно послание, че туризмът в нашата страна продължава безпрепятствено“.

Запитан как ще се отрази върху туризма продължаващият конфликт в Близкия изток, Костас Кумис каза, че е твърде рано да се правят прогнози за развитието на туристическата индустрия през годината.

Заместник-министърът отбеляза, че са минали само няколко дни от конфликта, който не касае Кипър. „Кипър никога не е бил част от това уравнение. Нашата роля е много различна и е силно насочена към това мирът да надделее“, каза Кумис. Той призна обаче, че през последните дни се забелязва ефект върху туризма.

„Туризмът вече бе засегнат, най-малкото тези дни“, каза заместник-министърът и даде пример с отменените полети от и до летища в Кипър. По думите му има и намаляване на резервациите за следващите седмици и месеци.

Като се има предвид това, „ние сме зависими от развоя на събитията и ескалацията на конфликта“, призна заместник-министърът на туризма на Кипър.

Десетки полети бяха отменени до и от летища в Кипър откакто САЩ и Израел започнаха военната си операция срещу Иран на 28 февруари. На 2 март британската база в Кипър Акротири бе ударена от дрон, изстрелян от ливанската шиитска групировка "Хизбула", която се подкрепя от Иран. Оттогава в района на базата неколкократно беше обявявана тревога. Няколко държави от ЕС и НАТО изпратиха или се готвят да изпратят военна помощ на Кипър заради разрастващия се конфликт в региона.