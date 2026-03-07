Средната заплата в Сърбия? Вучич каза към колко евро се стреми

Сръбският президент Александър Вучич представи днес националната стратегия „Сърбия 2030“, изтъквайки, че най-важната цел през следващите 10 години е запазването на мира и стабилността в страната, съобщи сръбската обществена телевизия РТС, цитирана от БТА.

„Трябва да мислим бързо, да работим усилено и да вземаме стратегически решения“, заяви Вучич, представяйки стратегията, която обхваща редица сфери от икономическия, политическия и обществения живот.

Вучич каза, че вижда Сърбия в ЕС през 2035 г. и посочи, че страната ще запази позицията си на военен неутралитет.

Сръбският президент обяви по-голяма финансова подкрепа за сънародниците в Косово и Метохия, за майките и младите хора, за инвестиции в иновации.

Средната заплата в Сърбия - 1320 евро до 4 години

По думите му средната заплата в Сърбия през 2030 г. ще бъде 1320 евро, а средната пенсия – 750 евро, обобщава РТС. Вучич увери, че гражданите няма да изпитат недостиг на петрол и газ.

Президентът отбеляза, че Сърбия ще запази позицията си на военен неутралитет, която не се е променила въпреки силния натиск и няма да се промени през следващите десет години.

„Винаги сме имали добри отношения с Руската федерация, сега имаме все по-добри отношения с Китайската народна република. Трябва да изграждаме добри стратегически и тактически отношения със страните от НАТО, особено в Алианса, защото не можем да си позволим да сме жертви на техните атаки“, каза Вучич.

Сръбският президент посочи, че „вижда“ Сърбия като членка на ЕС през 2035 г. По думите му страната върви по пътя на прогреса, но той не е достатъчен и са необходими още реформи.

„Виждам страна, която приема изкуствения интелект, сливането на софтуер и хардуер, интелигентност и труд“, каза Вучич.

Президентът на Сърбия подчерта, че в съвременния свят всичко е несигурно, затова е много важно Сърбия да изгради доверие с всички страни и партньори.

"Не се подготвяме за война, а за стабилност"

„Много се радвам да чуя, че сме провеждали съвместни учения с различни страни, било то с НАТО или с американците. Продължавайте с ученията с други партньори, защото всичко това допринася за запазването и насърчаването на мира и стабилността, но за всички е ясно, че Сърбия ревниво пази военния си неутралитет и няма да го промени“, каза Вучич.

Той подчерта важността на укрепването на армията и полицията, като отбеляза, че Сърбия отделя повече от 2,5 процента от БВП за сигурността на страната, а само през последните три месеца – повече от шест милиарда евро за оръжия и оборудване.

„Не се подготвяме за война, а правим всичко възможно, за да запазим мира и стабилността. Това е единствената гаранция, че ще запазим мира“, заяви Вучич.