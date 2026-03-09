Училища в Гърция остават затворени след земетресението

Училища в региона на Епир, Северозападна Гърция, остават затворени след земетресението с магнитуд от 5,3 по скалата на Рихтер, регистрирано в ранните часове на неделя, съобщи обществената телевизия ЕРТ. Заради проверки за безопасността на сградите учебни занятия няма да се провеждат в общините Янина и Игуменица, във Филиатес и Сули.

Трусът е бил усетен силно в цялата област Епир, предизвиквайки доста уплаха. Той е бил с малка дълбочина на огнището. Има щети по къщи в района на Полидросо в община Сули и в Додони. Две църкви са с пукнатини, а училищна сграда е получила повреди по покрива. Съобщава се и за щети по най-малко четири къщи, като една от тях е наклонена и предстои да бъде проверена от специалисти.

Още: Земетресение разтърси района на Арта в Гърция

Днес се очаква екип от регионалните власти и инженери да извърши огледи на сградите и да оцени мащаба на щетите. Сеизмолозите продължават да следят развитието на ситуацията, тъй като след основния трус са регистрирани и вторични земетресения.

Трусът е бил усетен и на Йонийските острови.