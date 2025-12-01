Енергийната криза в Сърбия: НИС спира работа до часове, ако САЩ не реагират

Ситуацията около Сръбската петролна индустрия (НИС) остава несигурна – все още се очаква решение от Държавния департамент и Службата за контрол на чуждестранните активиOFAC. Рафинерията официално ще прекрати дейността си утре, ако Съединените щати не издадат лиценз на NIS за продължаване на дейността. Президентът Александър Вучич е насрочил важна среща за днес, съобщава Радио и телевизия на Сърбия.Навършват се петдесет и четвърти ден, откакто американските санкции срещу петролната индустрия на Сърбия , чийто мажоритарен дял притежава Русия, са в сила.

Петролът за Сърбия

Вучич уверява, че ако лицензът от САЩ не пристигне до утре, ще трябва да намери различни начини за осигуряване на петрол и петролни деривати в следващия период.

Близо ли е до фалит Сръбската петролна индустрия

Боян Станич от Сръбската търговска камара заяви пред RTS, че би било голямо разочарование, ако оперативният лиценз на NIS не бъде удължен. Ако се случи негативен сценарий, той казва, че краткосрочното спиране на рафинерията не би било проблем

Решението за Петролната индустрия на Сърбия (НИС) се очертава в посока, в която никой не гледа - ще оставим компанията да фалира и ще оставим едно нефункциониращо образувание на "Газпром", да се управлява както си иска, каза анализаторът на брокерската компания IPOPEMA-Securities Владан Павлович, предаде сръбското издание "Данас".

Въпреки че НИС би трябвало да е тема от по-сериозен характер, тя вече е приела формата на пародия и риалити шоу, в което вече не е ясно кой, какво и как декларира, доколко е достоверно и как се интерпретира, пише Павлович в авторския текст за специализирания портал Energija Balkana.