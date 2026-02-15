Паника сред македонистите заради българите в Албания: Създадоха нов проводник на пропаганда

Македонистката организация в Албания "Илинден - Тирана", която е клон на непризнатата в България ОМО "Илинден" и която е считана за маргинална организация в самата албанска страна - тази седмица създаде нов сайт за малцинствата. Сайтът се казва minoritete.al, което в превод от албански означава "малцинства". Сайтът бе рекламиран още в началото на седмицата от председателя на "Илинден - Тирана" Никола Гюрджай.

Макар и самият инициатор на новия сайт Никола Гюрджай в публикация в него да твърди, че новата платформа има за цел да бъде общ глас, пространство, където се отразяват животът, културата, идентичността и правата на националните малцинства в Република Албания, в сайта намира място информация само за едно малцинство - македонското.

Освен това по всичко личи, че това ще бъде нов източник на антибългарска пропаганда. ОЩЕ: Българите в Албания, македонизмът и "Сръбският свят": Ервис Талюри в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Снимка: Facebook/МАКЕДОНСКИ ВЕСНИК ИЛИНДЕН - АЛБАНИЈА GAZETA MAQEDONASE ILINDEN - SHQIPËRI

Малцинствата в Албания

Македонското малцинство в Албания далеч не е единственото, нито пък най-многобройното. Припомняме, че през октомври 2017 г. в Албания беше приет нов Закон за защита на малцинствата, според който в страната бяха признати 9 малцинства: гръцко, македонско, влашко, ромско, египетско, черногорско, босненско, сръбско и българско.

Последното преброяване през 2023 г. показа, че най-многобройното малцинство е на гърците - 23 485 души, след това са египтяните, които са 12 375 души. Следват ромите, които са 9 813 души, а след това са българите, които са 7057 души в Албания.

Бошняците са 2 963 души, а македонците 2 281. Най-малобройни са сърбите - 584 и черногорците - 511.

С други думи - новият сайт, макар и да е частна инициатива, изключва повечето малцинства в страната, което означава, че се отнася неравнопоставено към всички тях, тъй като още от първите му дни се вижда, че пише само за македонското малцинство.

Снимка: instat.gov.al

Резултатите от преброяването може да видите ТУК.

Новият проводник на пропаганда

По-притеснително е, че в новия сайт за малцинствата в Албания се забелязва говор на омразата срещу българите. Там е намерила място позицията срещу участието на Ервис Талюри в Студио Actualno Балкани на организацията "Илинден - Тирана", в която предаването ни се нарича пропагандно и в която се отрича собственото самоопределение на нашия гост.

Това означава, че сайтът няма да отразява живота, гласа и проблемите на всички малцинства в Албания, в което наистина няма нищо лошо, а ще насърчава омраза към българите и разделение между тези, които са се определили като македонци и тези, които са се определили като българи. А, ако някой от тях са членове на едно и също семейство? ОЩЕ: Манипулациите и българите в Албания: Софика Мале в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Паниката сред македонистите

Забелязва се още, че новият сайт няма капацитет да напише нещо различно от вече публикуваното във вестника на "Илинден - Тирана". Нещо повече той изглежда стартиран набързо. Някои секции в сайта все още са празни. Ето пример - в секцията "Интервю" няма нищо.

Снимка на екрана: Minoritete.al

Допускаме, че той може да е бил плануван по-рано, но заради изявите на албански българи в Студио Actualno Балкани в лицето на Ервис Талюри и Софика Мале, която освен в предаването на Actualno.com беше гост и в подкаста "Коридор 8" - процесът за сайта да е бил забързан.

Възможно е и изобщо да не е бил плануван предварително, а да е резултат от откровените разговори с българите от Албания.

Със сигурност обаче бързината и създаването на въпросния сайт са знак за паниката, която е обзела македонистите в Албания, които започват да губят почва под краката си.

Това е така, защото те твърдят, че няма българи в Албания. Нещо, което е признато и доказано с преброяването, но появята на българите и техните истории ги плашат. Така лъжата на македонистите бива разобличавана. ОЩЕ: Студио Actualno Балкани "разбуни кошера" на организациите на македонизма