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Часове преди пороя у нас: Мощна буря взе жертва в Румъния

02 юли 2026, 1:52 часа 248 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Часове преди пороя у нас: Мощна буря взе жертва в Румъния

Часове преди мощната буря да удари София беше засегната и северната ни съседка – Румъния. Проливният дъжд там взе жертва. Улици на столицата Букурещ се превърнаха в реки, водата потопи коли и наводни метростанции.

Един човек загина, след като топола рухна върху автомобила му. Засегнати са общо 60 града в 20 окръга, а по десетки сгради има щети. Цял ден полицаи и пожарникари евакуираха хора, блокирани в домовете им, и разчистваха падналите стотици дървета.

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Румъния Порой наводнения Букурещ
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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