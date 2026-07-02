Часове преди пороя у нас: Мощна буря взе жертва в Румъния

Часове преди мощната буря да удари София беше засегната и северната ни съседка – Румъния. Проливният дъжд там взе жертва. Улици на столицата Букурещ се превърнаха в реки, водата потопи коли и наводни метростанции.
A powerful storm tears through Bucharest and 20 Romanian counties, killing one person and damaging dozens of homes and vehicles, as floodwaters inundate streets and several metro stations.#Romania pic.twitter.com/Zop7CsXIFp— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 1, 2026
Един човек загина, след като топола рухна върху автомобила му. Засегнати са общо 60 града в 20 окръга, а по десетки сгради има щети. Цял ден полицаи и пожарникари евакуираха хора, блокирани в домовете им, и разчистваха падналите стотици дървета.
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