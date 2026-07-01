Земетресение в Сърбия: Усетено е в най-малко четири населени места

Земетресение с магнитуд 3,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в 09:46 часа местно време в района на сръбския град Лесковац, съобщи Радио и телевизия на Сърбия, позовавайки се на Републиканския сеизмологичен институт. Хипоцентърът на земетресението е бил на дълбочина пет километра, а епицентърът - на седем километра югозападно от Лесковац. Предвид магнитуда и дълбочината на земетресението, не се очакват сериозни щети по сградите, въпреки че локално са възможни такива по по-стари и структурно чувствителни сгради в непосредствена близост до епицентъра.

Къде го усетиха още?

В епицентралната зона земетресението е усетено с теоретичен интензитет от пет или шест градуса по скалата на Меркали, особено в Лесковац, Вучье, Власотинце, Лебане, както и на други места в долината на Южна Морава.

Земетресения с такава интензивност могат да причинят незначителни щети на сгради в епицентралната зона. Според предварителния анализ, земетресението е регистрирано в активни разломни структури, принадлежащи към Южноморавската сеизмична област, една от най-значимите тектонично активни зони в Сърбия.

Вторични трусове

Преди основния трус са регистрирани няколко по-слаби предишни земетресения, както и четири последващи трусове в период от 40 минути след първоначалния.

Това показва развитието на локална сеизмична серия и постепенното освобождаване на натрупаните напрежения по активните разломни структури в тази част на Сърбия. ОЩЕ: Земетресение събуди хората в Босна и Херцеговина