Какви са загубите на Русия и Украйна досега във войната: Проучване чертае мрачна картина

Според ново проучване, загубите на Русия и Украйна в продължаващата вече пета година война възлизат на над два милиона военнослужещи, като под загуби се разбира както убитите, така и ранени военни. Това съобщава The New York Times, позовавайки се на проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания.

Проучването установява, че Русия е понесла по-големи загуби: от февруари 2022 г., когато армията й нахлу в Украйна, 1,4 милиона военнослужещи са били убити или ранени. От тях 450 000 са били убити, което е четири пъти повече от загубите на САЩ във всички войни взети заедно след Втората световна война. Твърди се, че украинските сили са понесли между 525 000 и 625 000 жертви, сред които са и между 125 000 и 150 000 убити.

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Важно е да се отбележи, че официални лица предупреждават, че оценката на жертвите по време на войната е трудна, тъй като се смята, че Москва редовно занижава броя на загиналите и ранените, а Украйна не разкрива официалните си данни. В проучването са използвани данни за жертвите от оценки на правителството на САЩ и Великобритания, както и от други източници. Според анализатори, тези цифри мрачно отразяват бавния напредък на Русия в Украйна: на някои места руските войски напредваха със скорост под 50 метра на ден. През февруари, за първи път от 2023 г. насам, Украйна постигна по-голям напредък, отколкото загуби, когато започна офанзива на юг.

„През пролетта на 2026 г. териториалният контрол на Русия в Украйна намаля. Руските сили загубиха повече територия, отколкото спечелиха както през април, така и през май, което е нетна загуба от приблизително 400 квадратни километра, първата месечна нетна загуба от август 2024 г. насам – още един знак за военните трудности на Русия“, се казва в анализа.

Предимството на Русия в жива сила

Отбелязва се, че руснаците превъзхождат украинците на бойното поле с численост почти три към едно, а Русия разполага с по-голямо население, от което да попълва редиците си. Следователно, въпреки че проучването показва по-малко жертви сред украинските войски, Украйна губи по-голямата част от малката си армия. Военни анализатори изчисляват, че над 400 000 руснаци са изправени срещу приблизително 250 000 украинци на фронтовата линия. Русия поддържа числеността на войските си въпреки тежките загуби, като провежда първата си наборна военна служба след Втората световна война и вербува затворници и длъжници, наред с други тактики.

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В проучването се казва, че до 2026 г. месечните загуби на Русия от 30 000-34 000 души вероятно ще надхвърлят темпа на набиране на персонал от около 27 000 нови попълнения на месец. Анализаторите са уверени, че без засилен натиск от САЩ и Европа върху Русия, президентът Путин ще продължи войната, въпреки тежките загуби.

В проучването се отбелязва, че Украйна е преместила голяма част от войната на руска територия, използвайки дронове, ракети и все по-ефективна въздушна кампания. „Русия преживява несъмнено най-мрачния период на войната след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. Войната засегна и обикновените руснаци, които плащат цената за войната на президента Путин: икономика в застой, покачващи се цени, нарастващ брой убити и ранени, завръщащи се от фронта, и удари с дронове срещу руски градове“, отбелязва Сет Г. Джоунс, който е един от авторите на проучването.

Ситуацията на фронта

По-рано анализатори от мониторинговия проект DeepState писаха, че във войната в Украйна назрява повратна точка и по-нататъшното развитие ще зависи от действията на украинското командване. През юни, според съобщенията, руските сили са окупирали 84 квадратни километра украинска територия. DeepState обаче добавя, че успехите на Силите за отбрана все още са практически невъзможни за оценка. Според тях, през юли се очакват добри новини за успехи в една от областите на фронта.

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