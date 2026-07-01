Тежка катастрофа в Румъния: Ремарке на български камион премаза кола

Двама души са загинали при тежка катастрофа на националния път DN22 в румънския окръг Браила. До фаталния инцидент се е стигнало, след като ремарке на български товарен камион се е откачило по време на движение и се е стоварило върху лек автомобил. Инцидентът е станал вечерта на 29 юни край село Мовила Мирешии, в посока Комънеаска. По информация на румънския сайт „Щириле Про ТВ“, ремаркето се е отделило от композицията, навлязло е в насрещното платно и е премазало автомобила, в който са пътували съпрузи.

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Загиналите са 61-годишна жена, управлявала колата, и 66-годишният ѝ съпруг. Медицинските екипи само са констатирали смъртта им.

Камионът е бил управляван от 58-годишен български гражданин, който не е пострадал. Проверката е установила, че той не е употребил алкохол или наркотични вещества. Срещу неизвестен извършител е образувано разследване за причиняване на смърт по непредпазливост, като полицията изяснява точните обстоятелства около инцидента, съобщава БГНЕС.

След катастрофата движението по път DN22 е било временно спряно в двете посоки, а на място са били изпратени екипи на пожарната, спасителните служби и спешна помощ.