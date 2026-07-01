С Турция и Румъния засилваме защитата на критичната подводна инфраструктура в Черно море

България, Румъния и Турция разширяват мисията на противоминната група в Черно море с нова задача по защита на критичната подводна инфраструктура. Правителството на Румен Радев одобри промени в Меморандума за разбирателство между трите държави за създаването на Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea) и с тях групата ще изпълнява също наблюдение и разузнаване в зоната на операцията.

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Основната цел е недопускане на умишлени посегателства срещу критична инфраструктура, чието увреждане може да засегне националната сигурност и икономическите интереси на България и двете ѝ съседки.

Разширяването на мандата на MCM Black Sea е в резултат на нарастващото значение на подводната инфраструктура за сигурността на Черноморския регион и евроатлантическото пространство, отбелязват от пресцентъра на Министерски съвет.

Снимка: БГНЕС

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Възпиране на Източния фланг на НАТО

Противоминната група беше създадена в началото на 2024 г. за гарантиране безопасността на корабоплаването и противодействие на минната заплаха в Черно море във връзка с войната на Русия в Украйна.

Дейността ѝ допринася за укрепването на регионалната сигурност и на Източния фланг на НАТО в рамките на колективната отбрана и възпиране.

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