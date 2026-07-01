След доклада на ЕП за "Сръбски свят" в Скопие: Силяновска и Вучич говориха по телефона за приятелството си

Президентът на Република Сърбия Александър Вучич е провел телефонен разговор с държавния глава на Република Северна Македония Гордана Силяновска Давкова, става ясно от материал в македонската медия press24.mk. "Разговорът с Гордана Силяновска - Давкова потвърди, че между нашите страни има желание да продължим да развиваме близки и приятелски отношения. Разменихме мнения по важни регионални въпроси, по-нататъшно насърчаване на сътрудничеството и възможности за още по-силна връзка в области от общ интерес", написа президентът на Сърбия в Instagram.

Снимка: Instagram/buducnostsrbijeav

"Сръбски свят" в Северна Македония се потвърждава

Разговорът идва дни след като Европейският парламент прие резюлоция за напредъка на Северна Македония по пътя за ЕС, в която се отбелязва със загриженост все по-силните връзки между Скопие и правителството в Белград, което следва нелиберална програма. Европарламентът изразява загриженост относно популяризираните в региона послания, които поставят под въпрос суверенитета и териториалната цялост на държавите, включително т.нар. „Сръбски свят“.

От страна на македонските медии и от страна на македонските управляващи в лицето на Християн Мицкоски и Гордана Силяновска - Давкова няма нито дума за тези констатации на европарламента по отношение на сръбското влияние. Въпроси, за които преди доклада от опозицията в югозападната ни съседка в лицето на СДСМ и ДУИ са отбелязвали неведнъж. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България