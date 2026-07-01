"Шмидт го няма": Американски дипломат ще следи за изпълнението на Дейтънското споразумение

Американският дипломат Луис Кришок официално встъпи в длъжност като временен върховен представител на международната общност за Босна и Херцеговина, на която беше назначен във вторник от Ръководния комитет на Съвета за прилагане на мирното споразумение (PIC), предаде хърватската медия "Индекс". Предаването на задълженията между Кришок и бившия върховен представител Кристиан Шмидт се състоя в централата на Службата на върховния представител (СВП) в Сараево.

Кришок досега беше заместник-върховен представител и надзорник за област Бръчко, а Управителният съвет на PIC му възложи длъжността върховен представител с всички правомощия до 14 юли.

Кришок обяви по време на предаването, че Службата на върховния представител ще продължи да действа с цел запазване на мира и стабилността, предоставяне на подкрепа на институциите на Босна и Херцеговина и осигуряване на пълно зачитане на Дейтънското споразумение и конституционния ред на Босна и Херцеговина. „Ще изпълнявам този мандат в съответствие с Дейтънското споразумение и правомощията, поверени на върховния представител“, каза Кришок.

Шмидт го няма

Кристиан Шмидт пожела успешен мандат на временния си наследник в сряда. Той беше на поста върховен представител за Босна и Херцеговина от август 2021 г. и подаде оставка през май тази година под натиск от администрацията на Доналд Тръмп. Тогава американската дипломация настояваше италианският дипломат Антонио Занарди Ланди да бъде незабавно избран за негов наследник, но влиятелни европейски държави се противопоставиха на това. Франция предложи Рене Троказ, своя специален пратеник за Западните Балкани, за контракандидат, за което получи подкрепата на Германия и Великобритания. САЩ и европейските страни все още не са постигнали споразумение по нито един от двамата кандидати, така че сега са определили нов двуседмичен краен срок за окончателно споразумение. ОЩЕ: Кристиан Шмидт подаде оставка: Кой следи изпълнението на Дейтънското споразумение