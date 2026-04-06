Дейци на "Ислямска държава" от Балканите: Каква е съдбата им в Близкия изток

Двадесет и двама мъже от Босна и Херцеговина, които като членове на т. нар. „Ислямска държава“ бяха задържани в сирийски затвори под кюрдски контрол в продължение на години, бяха прехвърлени в Ирак, където ще бъдат съдени, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на Радио "Свободна Европа" и босненския портал Klix.ba. В Ирак обаче е в сила строг закон за борба с тероризма, който предвижда дълги присъди лишаване от свобода и дори смъртни присъди за принадлежност към терористични групировки.

Преместването?

Трансферите са резултат от засиления военен натиск от страна на сирийските власти върху кюрдите, които контролират североизточна Сирия, което доведе до разпадането на лагерите, където са били държани бойците.

Висшият съдебен съвет на Ирак потвърди пред Радио „Свободна Европа“ (RSE), че граждани на Босна и Херцеговина се намират в иракски затвори. Те са заподозрени, че са бойци на т.нар. „Ислямска държава“, която също е обект на разследване. За разлика от Сирия, където те бяха затворени в продължение на години без съдебен процес, в Ирак беше потвърдено, че ще бъдат надлежно преследвани.

„Всички обвиняеми са в момента под стража в Централния затвор Ал Карх и срещу тях се води предварително производство пред компетентния съд, в съответствие с приложимите законови и процесуални рамки“, беше съобщено на RFE/RL.

Висшият съдебен съвет на Ирак също заяви, че е твърде рано да се говори за евентуална екстрадиция в Босна и Херцеговина.

Съдбата на близките им е неясна

Съдбата на жените и децата на бойци от Босна и Херцеговина е неясна. Част от тях са в лагера Родж в северната част на Сирия, който е под контрола на кюрдите, докато някои отидоха в Идлиб след разпускането на лагера Ал-Хол.

Балканските дейци на "Ислямска държава"

От 2012 г. насам граждани на Босна и Херцеговина отиват в Сирия и се присъединяват към различни бойни групировки, като повечето от тях са били в редиците на ИДИЛ. След териториалния разпад на това творение, множество бойци, включително тези 22 граждани на Босна и Херцеговина, се озоваха в кюрдски и други затвори, пише Klix.ba.