"Трансгранична мрежа за политически манипулации": Замесиха Вучич и Орбан в контрола на медиите в Скопие

Говорителят на опозиционната в Северна Македония СДСМ Богданка Кузеска отправи сериозни обвинения на днешната пресконференция за съществуването на трансгранична мрежа за политически манипулации, като замеси името на унгарския премиер Виктор Орбан, на сръбския президент Александър Вучич и македонския премиер Християн Мицкоски, съобщава македонската медия press24.mk. Според СДСМ моделът на управление на унгарския тримата се основава на медиен контрол и разпространение на фалшиви истории.

Поводът за изводите?

Партията посочва, че последният случай с предполагаемите взривни вещества край газопровода между Сърбия и Унгария е част от операция за създаване на паника в края на предизборната кампания в Унгария.

„Това е същият модел, който наблюдаваме от години в Македония: фалшиви афери, всяване на страх и антиевропейска пропаганда чрез медии, контролирани от хора, близки до Орбан, с цел ВМРО-ДПМНЕ да остане на власт", ​​каза Кузеска.

Македонското медийно пространство

СДСМ се позовава на разследващи доклади на OCCRP и BIRN, твърдейки, че унгарски бизнесмени контролират значителна част от македонското медийно пространство, което е поставено в пряка служба на интересите на правителството. Поради тази причина партията настоява за спешно разследване от Агенцията за аудио и аудиовизуални медийни услуги (AVMU) относно финансирането на тези медии.