От полунощ: В Северна Македония влизат в сила нови цени на горивата

06 април 2026, 18:34 часа
След обявеното вчера решение за намаляване на акциза на горивата, което взе правителството на Северна Македония, днес регулаторната енергийна комисия обяви цените на дребно, които влизат в сила от полунощ. Така бензин EUROSUPER BS - 95 ще се продава на цена 83,50 денара (1,35 евро) за литър, EUROSUPER BS - 98 за 85,50 денара (1,38 евро) за литър, а дизелът - за 98,00 денара (1,59 евро) за литър.

Новите цени включват намалената ставка на ДДС, която с решение на правителството от 18 стана 10 процента, както и намалените акцизи за горивата.  Премиерът Християн Мицкоски каза, че Северна Македония остава с най-ниските цени на горивата в региона. По думите му държавата разполага с достатъчно количество горива, въпреки че потреблението се е увеличило "поради натиска в определени погранични райони".

Според регулаторната комисия без мерките за намаляване на ДДС и акцизите, цените биха били значително по-високи – при бензина с около 8,5 денара (0,14 евро) на литър, а при дизела - с около 12 денара (0,19 евро) на литър.

Елин Димитров Отговорен редактор
